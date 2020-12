Tras el escándalo con Pablo Matera, Guido Petti Pagadizábal y Santiago Socino, los exPumas Patricio Albacete y Horacio Agulla salieron a respaldar a los actuales jugadores apuntados por sus expresiones racistas. Otro de los que se sumó fue Matías Moroni, quien defendió a su “capitán”.

“Los jugadores de Los Pumas autores de los tweets cometieron un GRAVÍSIMO error, pidieron disculpas, fueron suspendidos y serán sancionados por los mismos. Tweets que escribieron cuando tenían 17 años...”, escribió “Pato” Albacete,

Y agregó: “Cometieron un gravísimo error sin dudas. Pero usted es la misma persona que fue hace 9 años? Sería bueno que fuéramos tan exigentes como es usted, con los archivos de todo el mundo... Por eso, lo que me parece raro es que hayan decidido sacarlos a la luz justo ahora...”.

Ese último mensaje fue dirigido para el periodista Pablo Duggan, debido a que mostró un posteo de Albacete con un chiste de tono racial.

Por su parte, Moroni también utilizó Twitter para defender a Matera y valoró el pedido de disculpas que hizo el capitán de Los Pumas. “La gente no puede cambiar? Arrepentirse? No está bien ni justifico lo que escribieron a esa edad. Se rectificó y puedo dar fe que no piensa así! Supo dar la cara. Pedir perdón y no esconderse atrás de un escritorio! Hoy Pablo Matera es mi amigo y mi capitán!”, expresó.

En tanto, Agulla también se refirió al caso y cuestionó a la Unión Argentina de Rugby (UAR): “No se justifican los tweets de mis amigos Pablo Matera y Guido Petti, pero tampoco se puede pegar como se está haciendo por tweets que se hicieron hace 9 años, ya pidieron disculpas, la gente crece, madura y mejora. @unionargentina están haciendo la más fácil, basta de agacharse”, manifestó.