El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas ?7, se clasificó esta tarde campeón del torneo internacional de Madrid, España, al derrotar en la final a su par de Kenia, por 21 a 14.

El equipo albiceleste, dirigido por Santiago Gómez Cora, se impuso con tries de Rodrigo Etchart (2) y Lucio Cinti, según indicó el sitio “A pleno rugby”.

El conjunto argentino había sellado otras dos victorias durante la jornada, en encuentros válidos por la etapa clasificatoria. Primero, Los Pumas 7´s batieron sin oposición a Portugal por 47-5 y luego derrotaron a Kenia, por 21-7.

El equipo de Gómez Cora volverá a participar de un certamen internacional en la capital española el próximo fin de semana, más precisamente entre el sábado 27 y domingo 28.

Resumen del partido:

(21) Argentina: Santiago Álvarez Fourcade (capitán), Joaquín de la Vega, Matías Osadczuk, Lucio Cinti, Gastón Revol, Ignacio Mendy, Marcos Moneta.

Ingresaron Lautaro Bazán Vélez, Rodrigo Etchart, Germán Schulz, Rodrigo Isgro y Fernando Luna.

(14) Kenia: William Ambaka, Nelson Oyoo, Anthony Omondi, Vincent Onyala, Herman Humwa, Daniel Taabu y Billy Odhiambo.

Ingresaron Harold Anduvale, Bush Mwale, Alvin Otieno, Jakon Ojee, Jeff Oluoch, Derrick Keyoga y Johnstone Olindi

Tantos en el primer tiempo: 3m. try de Cinti convertido por Revol (A); 4m. try de Oyoo convertido por Keyoga (K); 6m. try de Etchart convertido por Revol (A).

Tantos en el segundo tiempo: 4m. try de Otieno convertido por Keyoga (K); 6m. try de Etchart convertido por Bazán Vélez (A).

Árbitro: Jeremy Roziel (Francia).