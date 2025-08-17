Los hinchas de Boca desplegaron en Mendoza un espectáculo aparte; y también hubo reclamos

Con el ingreso permitido al público visitante por parte de AFA, los hinchas de Boca coparon el Malvinas Argentinas en Mendoza, escenario del 3-0 frente a Independiente Rivadavia por la quinta fecha del Clausura. Y como premio se llevaron el primer triunfo del torneo, por goleada, y tras 120 días sin victorias.

Una de las cabeceras del estadio mostró el espectáculo de pirotecnia, humo y banderas del publico Xeneize. Un atractivo extra en la noche mendocina.

ESTO ES BOCA: impresionante show de la gente del Xeneize en Mendoza.



ESTO ES BOCA: impresionante show de la gente del Xeneize en Mendoza.

LA HINCHADA DE BOCA, UN ESPECTÁCULO DEL FÚTBOL MUNDIAL.



LA HINCHADA DE BOCA, UN ESPECTÁCULO DEL FÚTBOL MUNDIAL.

El impactante despliegue se extendió durante el transcurso del partido, incluso hasta el final, cuando una niebla por la pirotecnia invadió el campo de juego, en momentos en que el “Changuito” Zeballos anotaba el segundo gol, a los 43 minutos del segundo tiempo.

¿Podés describir con una palabra a la gente de Boca?

RECLAMO DE HINCHAS DE BOCA

Después del recibimiento al plantel de Boca en Mendoza, en la noche del sábado aparecieron pasacalles en cercanías del hotel donde se alojaron los futbolistas. Con frases exigiendo respeto por la camiseta y compromiso en un momento de crisis deportiva.

EL ALIVIO DE PAREDES, el alivio de todos los Xeneizes luego de ponerle punto final a la peor racha de partidos sin ganar en la historia del club.



EL ALIVIO DE PAREDES, el alivio de todos los Xeneizes luego de ponerle punto final a la peor racha de partidos sin ganar en la historia del club.

Los carteles, colocados en las afueras del hotel, mostraban un fragmento de una conocida canción de La Doce: “La camiseta de Boca se tiene que transpirar”. Con un reclamo directo a los jugadores: “Están en Boca, respeten la camiseta y a su gente”.