Boca no emerge de su crisis futbolística. Igualó 1 a 1 con Racing en una Bombonera impaciente, en la peor racha sin victorias de su historial. Lo que mantiene en la cuerda floja a Miguel Russo, el DT del comienzo más negativo en el Xeneize. Decidió susperder la conferencia de prensa, al argumentar que se quedó sin voz.

Son 12 partidos sin conocer el triunfo por parte de Boca, la peor marca histórica. Y para Russo, ocho sin ganar. Lo que lo convierte en el técnico de peor comienzo de ciclo en el Xeneize.

Boca registra tres empates y una derrota en el Clausura. En el caso de Russo, cuestionado por los resultados y también por los cambios realizados ante Racing, acumula 16 partidos seguidos sin triunfos, contando los del ciclo anterior en 2021.

ASÍ LO VIVIÓ JUAN ROMÁN RIQUELME

Las cámaras de la transmisión oficial del Boca-Racing siguieron con atención a Juan Román Riquelme en el palco presidencial. El gol de Racing, de Santiago Solari, fue un balde de agua fría también para él, con gesto contrariado.

Para evitar que le leyeran los labios se tapó la boca mientras dialogaba con dos de las personas que lo acompañaban, Pablo Ledesma, entrenador de la 8va división de las Inferiores- y Mariano Herrón, DT de la Reserva.

El gol agónico de Milton Giménez para el empate 1-1 le devolvió el alma al cuerpo. Y ahí Román sacó medio cuerpo por fuera del palco y se puso a golpear la baranda mientras cantaba junto a la hinchada.