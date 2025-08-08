¿Marcos Rojo de Boca a Racing? El insólito pedido que habría hecho Gustavo Costas por su apellido

Hoy, Marcos Rojo se encontró con la dirigencia de Boca y firmó su rescisión de contrato. Luego, tiene una reunión pactada con los dirigentes de Racing porque Gustavo Costas se interesó en él, según informó TyC Sports. Para llegar a un acuerdo, las negociaciones deberán ser rápidas, ya que a las 18:00 hs cierra el tiempo de inscripción de jugadores en el mercado de pases (los equipos de Libertadores pueden hasta el lunes 12). También, para poder sumarlo al Torneo Clausura 2025, La Academia debería liberar un cupo. En medio de todo esto, mañana se enfrentan los dos en La Bombonera.

El pedido de Costas a Rojo

El fanatismo de Costas por el club que dirige es tan alto que, como mencionó en muchas entrevistas, tiene prohibido en su mayoría el color rojo, por su rivalidad con Independiente. Entonces, con la posible llegada del marcador central de 35 años, el entrenador habría hecho una petición clara: la camiseta no tiene que decir Rojo, sino Marcos, según informó ElCanciller.

Gustavo Costas habló luego de la victoria por 1-0 de Racing ante Independiente, por la séptima fecha de la Copa de la Liga. (Fotobaires)

Otra información que trascendió es que, de llegar, Rojo no estaría disponible para jugar los octavos de final de Copa Libertadores, a menos que la inscripción se haga de manera muy rápida, porque el primer partido con Peñarol es el martes.

Pero, ¿qué pasó con Estudiantes? Lo cierto es que el ex jugador del combinado nacional parecía que iba a volver al club de La Plata, pero su llegada se enfrió. El pincha cuenta con muchos jugadores en la posición y la tensa relación que hay con el hincha por su ida a Boca, habrían sido fundamentales. De hecho, la barra brava publicó un mensaje en sus historias de Instagram declarándolo persona “no grata”.

Las negociaciones entre Racing y Rojo

Se sabe que el futbolista era uno de los sueldos más altos del club de La Ribera por su extensa trayectoria y por los buenos momentos que supo tener adentro de la cancha defendiendo la camiseta azul y oro. Sin embargo, para llegar a Racing deberá bajar sus pretenciones porque no le pueden pagar lo mismo. Según Guillermo Vetere, el jugador lo hará porque está libre y el mercado está a punto de cerrarse.