En juego: Boca trasladó sus urgencias a Mendoza y le gana a Independiente Rivadavia

Boca Juniors enfrenta a Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por el Clausura 2025. Y en el intento de cortar su pésima racha, que tiene al DT Miguel Russo contra las cuerdas. Arrancó ganando, por el gol en contra del arquero Centurión tras un centro de Leandro Paredes. Televisa ESPN Premium.
El Xeneize atraviesa un momento crítico: acumula la peor seguidilla sin victorias de su historia, que se extiende desde el 19 de abril. Y bajo la conducción de Russo, todavía no ganó en el Clausura y apenas suma tres puntos en cuatro partidos, lo que lo ubica entre los últimos en las posiciones. Aún así, su gente se hizo escuchar en el Malvinas Argentinas, ya que estaba permitido el público visitante.
LO EMPEZÓ GANANDO BOCA
El gol de Boca para el 1 a 0 en Mendoza fue fiel demostración de lo cerrado que tiene el arco, y el triunfo, el Xeneize. Tras una serie de rebotes en el área de Independiente, la pelota fue hacia la derecha del ataque, Paredes la quiso devolver adentró y en Centurión la metió en su arco involuntariamente.
Es que antes Edinson Cavani se perdió otro gol imposible, con la pelota que lo pasó por debajo de la suela con todo el arco de frente. Una maldición para el uruguayo.
La “Lepra” mendocina lo pudo haber empatado sobre el final del primer tiempo, en una salida con poca convicción de Marchesín, y el zaguero Marco Pellegrino despejó en la línea el remate que iba camino al a red.
En esa primera etapa también se dio el duelo aparte de Sebastián Villa con Boca. Y en un ataque que cortó Di Lollo, el colombiano terminó a los empujones con el defensor y con el ex Belgrano, Juan Barinaga.
FORMACIONES DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA Y BOCA
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer y Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari y Maximiliano Amarfil; Thomas Ortega; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes y Rodrigo Battaglia; Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
- Estadio: Malvinas Argentinas.
- TV: Malvinas Argentinas (local Independiente Rivadavia).