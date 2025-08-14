La alarmante predicción del astrólogo de Boca que dejó en shock a todos los hinchas: “Nos vamos a la B”.

Boca Juniors vive el peor momento estadístico de su historia: acumula 12 partidos sin victorias y, pese a algunos intentos, el equipo no logra mostrar una recuperación real. Tras el reciente empate 1-1 frente a Racing en La Bombonera, el astrólogo Giorgio Armas reveló cómo percibe la energía dentro del vestuario Xeneize y advirtió sobre el riesgo de un posible descenso.

Boca celebra uno de sus goles ante Estudiantes. (Fotobaires).

Armas comenzó a colaborar con el club durante la etapa de Jorge Almirón, acompañándolo en toda la campaña de la Copa Libertadores 2023, en la que Boca alcanzó la final y cayó ante Fluminense.

Esto es lo que predijo el astrólogo de Boca sobre el futuro del equipo

Actualmente, Giorgio Armas sostiene que mantiene una buena relación con la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme, aunque advierte que es necesario actuar con rapidez para cortar la racha sin victorias. “Son muy creyentes, saben que está pasando algo energético negativo y por eso me dan la oportunidad, pero hay muchísima confianza”, expresó.

“El equipo necesita una limpieza energética. Porque tiene actitud e ímpetu que nos dura 15 minutos y nos caemos. No podemos creer cómo les hacemos partidos a los grandes como Benfica y Bayern Múnich y no podemos con Atlético Tucumán”, explicó, en referencia al rendimiento mostrado en el Mundial de Clubes y a la posterior eliminación en la Copa Argentina, en declaraciones a Olé.

Huracán vs Boca Juniors Foto: FOTOBAIRES Fecha 3 Torneo Clausura Liga Profesional.

Pese al complicado presente futbolístico, Giorgio Armas se mostró optimista tras el rendimiento que vio ante Racing. “Se logró dar el primer paso con Racing, que me dieron bola y pusieron a algún jugador que estaba borrado pero bien aspectado. La energía ya cambió. El problema no era la Bombonera, sino los jugadores. Era la solución desde hace años y ahora vamos a poder trabajar con ellos”, aseguró.

El astrólogo explicó que es fundamental analizar a cada futbolista de manera individual para conocer su carta natal y determinar si necesita un tratamiento especial para alejar las malas energías. “Si no se logra completar esta limpieza, en el 2027 o 2028 nos vamos a la B. Ya se lo dije a todo el mundo en Boca”, advirtió con contundencia sobre un eventual descenso, un escenario impensado para el mundo Xeneize.

Edinson Cavani, delantero de Boca en el Mundial de Clubes. (AP)

Uno de los temas que más preocupa a los hinchas es el bajo nivel de Edinson Cavani, quien no logra asociarse con sus compañeros ni reencontrarse con el gol. “Evidentemente tiene algo, porque tiene buena astrología. Los astros te dan la oportunidad, un penal o la pelota en el área, te da la pelota y te dice hazlo, pero la astrología te puede dar el 80% y el jugador tiene que poner el 20% restante. A Edi lo han trabajado, es una brujería, y es el jugador más complicado para limpiar”, analizó Armas, refiriéndose a un caso que, según él, requiere una intervención especial para que el delantero recupere la confianza y pueda volver a ser decisivo en la cancha.