La sorpresiva y temprana partida de Sofía Sarkany no deja de conmover. La hija mayor de Ricky Sarkany falleció a la edad de 31 años tras batallar contra un cáncer uterino y a tan solo una semana de convertirse en madre de Félix.

Al igual que su padre, Sofía Sarkany llevaba en sí la pasión por el diseño, lo que la convirtió en un rostro reconocido en el ambiente de la moda. Tanto Ricky como Graciela dedicaron palabras de despedida para su hija, pero no fue los únicos que lo hicieron.

La joven falleció a los 31 años en Miami. Instagram/rickysarkany

No solo su familia llora la pérdida sino también colegas y figuras del ambiente artístico que conocieron a la joven. Fue un duro golpe para sus allegados, quienes hoy la recuerdan en igual medida con afecto y dolor.

“Es muy difícil explicar el dolor que siento por esta noticia. Quiero mandarte, querido Ricky, todo mi amor y el de mi familia para vos y para Graciela. Te abrazo fuerte, bien fuerte, amigacho”, escribió Marcelo Tinelli en apoyo a su amigo, Ricky Sarkany.

Benito Fernández compartió unas emotivas palabras: “Hoy es un día muy triste. Despido a una diseñadora que se formó para ser la mejor, también la hija de un amigo. Vi crecer profesionalmente siempre con una sonrisa y su entusiasmo por la vida. Un amor de persona. Un abrazo a toda su familia”.

“Muy triste tu partida. Me duele pensar que te fuiste tan pronto, no hay palabras. Tengo en mi cabeza a Ricky y Grace (por Graciela Papini, la mamá de Sofía) y no puedo imaginar su dolor. Los abrazo fuerte a la distancia, a tus hermanas, tu esposo y todos tus amigos”, expresó Catherine Fulop a través de un mensaje en Twitter.

Luciana Salazar compartió: “Estoy con el corazón roto con la muerte de Sofía Sarkany. Qué tristeza, por Dios. Que en paz descanses y que ese bebito siga iluminando y llenando de amor a toda tu hermosa familia”.

“Qué tristeza tan grande. Tuve la suerte de compartir varios momentos con vos que me quedarán guardados por siempre. Me quedo con tu sonrisa, tu simpleza y tu buena onda siempre”, escribió María del Cerro.

“Sofía, tu sonrisa, entusiasmo por la vida y trabajo. Acompaño a tus afectos más importantes”, expresó Fabián Medina Flores.

Eduardo “Coco” Fernández, Gerente de Producción de Artear y Director Artístico de las señales Quiero, Magazine y Volver, compartió en su cuenta de Instagram una foto de Sofía junto a un mensaje: “Una tristeza enorme. Pasó todo demasiado rápido para alguien tan buena y con tan buena energía. Una familia que siento parte de la mía desde muy chiquita. Dios sabrá por qué, yo no lo puedo entender. Buen viaje Sofi”.

Cinthia Fernández también compartió un emotivo mensaje: “Qué tristeza lo de Sofi mucho amor a esa familia y a ese bebé tan hermoso”.

La foto de Sofía Sarkany con su hijo

“Viví rodeada de mucho amor, fui muy feliz”, fueron las palabras que Sofía Sarkany le dijo a su familia en sus últimos días.

La última foto de Sofía Sarkany junto a su hijo Félix - Gentileza / Infobae

La diseñadora se había convertido en madre hace una semana, cuando recibió a su hijo Félix. La joven de 31 años y su pareja Tomás Allende decidieron ser padres a través de un vientre subrogado.

Sofía Sarkany pudo conocer a su bebé y tenerlo en brazos. El momento quedó retratado en una última imagen de ella con la criatura, la cual fue publicada por Infobae.