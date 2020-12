El tema del día en el programa “Los ángeles de la mañana” giraba en torno al supuesto abandono a Diego Maradona y Yanina Latorre señaló directamente a los hermanos Ana María, Elsa “Lili”, Rita “Kity”, María Rosa, Hugo, Lalo y Claudia “Cali”, en especial por las tres mayores.

Las hermanas de Maradona

“Ahora se quedan sin quien las mantenga y al morir Maradona heredan los hijos, no los hermanos... Lo voy a decir aunque Morla me odie: se sacaron de encima a la familia, que era mucho más cara y pedía mucho más, y por mucho menos guita contentaba a tres señoras”, dijo la panelista.

Y se explayó: “Que me perdonen las señoras pero no se puede vivir toda la vida de un tipo... fuera destructivo, violento, maltratador de familias, de mujeres, negador de hijos, lo explotaron, mantuvo a todo el clan”.

En ese momento Lili estaba siguiendo el programa por la televisión y fue entonces cuando, indignada, se comunicó con Andrea Taboada, otra panelista.

“Estaba llorando, muy nerviosa y perturbada. Me dijo que te estaba escuchando Yanina y la verdad me dijo que investigues bien, que ellos nunca dejaron a Diego abandonado y que nunca vivieron de él”, afirmó.

“Que te informes bien. Te invita también a que vayas a las casas de cada uno de los hermanos para ver en qué condiciones viven, que no tienen opulencias ni nada”.

“Igualmente le contesto a la señora que primero no hablé de ellos con responsabilidad de todo esto. Lalo trabaja con Menotti, el Turco (por Hugo) trabaja en Italia y ellas tres se sentaron solitas en lo de Jorge) Rial a hablar pestes de Claudia”, atacó Yanina.

Y cerró la discusión: “De lo único que hablaron fue de plata, que no les compraba y no les regalaba y todos bien saben que las señoras son jubiladas y las casas que tienen, que no sé si son lindas o mansiones como ellas pretendían y Maradona les compró algo más austero, pero se las compró Diego y él las mantenía”.