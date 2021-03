Los Latin America Lifetime Awards se entregaron a través de una ceremonia virtual este martes. El canal premió a quiénes, con su labor y testimonio, rompen paradigmas y representan los desafíos, luchas y logros de las mujeres en Latinoamérica.

Una de las elegidas para recibir el galardón fue Valeria Mazza, destacada por haber pasado de las pasarelas a dedicarse a las causas sociales.

En diálogo con VíaPaís, habló sobre los prejuicios en el mundo del modelaje y la cosificación de los cuerpos de la mujer. “Desde que comencé mi carrera cambió mucho la manera de ver el lugar que la mujer ocupa en los medios, en la televisión y en la sociedad. Particularmente en la moda, la mujer siempre tuvo un protagonismo absoluto”, expresó.

Y opinó: “Creo que esto depende de cada uno de nosotros y la mirada que tenemos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Yo lo tuve que trabajar eso, porque la mirada del otro hacia tu aspecto físico es muy fuerte. Empecé muy joven y para defenderme de lo que sentía ante la mirada ajena yo pensaba ‘bueno, lo que están viendo no es todo lo que yo soy. Es una parte de mí, yo soy mucho más que esto’. Es un trabajo de cada uno de nosotros cómo miramos a los demás y hay un largo camino por recorrer”.

Para recibir el premio también fue seleccionada Pilar Sordo, psicóloga y escritora chilena. Al ser consultada por este medio sobre la influencia de las redes sociales en el autoestima de la mujer, manifestó: “Todo depende donde cada uno tenga el foco. Lo de afuera no tiene que definirme a mí. No permitir que me inunde la foto fitness, el cuerpo perfecto, la familia perfecta. Cuando yo sé qué soy y me río de mis contradicciones y de lo que conozco y amo de mí, yo puedo mirar lo de afuera, discernir y darme cuenta que eso no es 100% real, y que lo miro para entretenerme y tener información”.

Pilar Sordo en los Lifetime Awards. (Foto: Press1 / Mariana Metzger)

“Descubrí hace poco en un estudio que sería super bueno que la gente pudiera evaluar a quién sigue (en las redes). Ocurre que seguimos a quiénes nos hacen mal, que nos demuestran que yo no estoy siendo suficiente. Hoy existe un síndrome de Diógenes digital que es la imposibilidad de eliminar fotos, contactos ni gente que sigues y te das cuenta que te hace mal, te hace sentir permanentemente no suficiente”, explicó.

“Es super importante ver quién te potencia, qué te da más paz y te ayuda a desarrollar tus propósitos en la vida. Los que no, hay que eliminarlos. A mí me impresionó en este estudio la cantidad de gente que sigue las variables que tienen muy débiles. Pero el trabajo personal primero es dentro y luego afuera, no es al revés”.

Cibele Racy, Ana Baquedano y Daniella Alvarez, también premiadas

Cibele Racy, de Brasil, es licenciada en Pedagogía y en 2020, fue elegida por la BBC como una de las 100 mujeres más inspiradoras del mundo.

Por su parte, la mexicana Ana Baquedano es una joven que a los 16 años fue víctima de una porno venganza por parte de su novio. Luego de haber sufrido acoso y hostigamiento en redes sociales, se convirtió en activista para lugar contra el cyberbullying.

Daniella Alvarez, ex miss Colombia, modelo y presentadora de televisión, sufrió en 2020 la amputación de su pierna izquierda, tras la complicación de una cirugía en su zona abdominal. Hoy es uno de los personajes más admirados en su país por cómo revirtió la situación y se convirtió en Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF.

Las premiadas en los Lifetime Awards. (Foto: Press1 / Mariana Metzger)

Los premios fueron entregados en el Mes de la Mujer por Lifetime, una marca multi-plataforma que incluye un canal de TV con series y películas, y que busca generar conciencia en áreas relacionadas a la perspectiva de género.

Actualmente, el canal tiene 82% de guionistas, 78% de directoras y 67% de productoras mujeres dentro de sus contenidos, según explicó Carmen Larios, SVP Head of Content del canal: “Buscamos la igualdad de género en todos los campos. Aunque todavía falta, estamos muy orgullosos por los logros constituidos hasta hoy”.