El mediocampista de River Plate Nicolás de la Cruz fue declarado en rebeldía y recibió una orden de captura por parte de la justicia de Paraguay, luego de ausentarse este lunes en la audiencia preliminar de una causa que investiga una agresión a policías locales en un partido disputado en 2016. Sin embargo, horas más tarde, la jueza de la causa rectificó su pedido inicial y levantó la orden de captura.

La jueza Hilda Benítez explicó que De la Cruz “debía declarar hoy, pero no se presentó de manera presencial ni de manera virtual; por eso, se dictó la orden de captura nacional y en cuanto pise Paraguay será arrestado si no logra pactar una nueva fecha”.

Sin embargo, horas más tarde se levantó la medida. “Evidentemente, la jueza no tenía un conocimiento acabado del expediente y no se percató que la audiencia no estaba notificada. Entonces, al no ser notificada la audiencia, no debería haber sacado ninguna orden de rebeldía”, explicó el abogado de De La Cruz en Paraguay, Oscar Tuma, en diálogo con Clarín.

Detuvieron a De La Cruz en Paraguay a un día de un partido clave para River

En 2016, durante la Copa Libertadores Sub 20, De la Cruz -entonces jugador de Liverpool de Montevideo- agredió a policías paraguayos en el estadio Defensores del Chaco y fue imputado por el fiscal Emilio Fuster.

Tres años después, al regresar al país ya como jugador de River, el mediocampista fue detenido en el hotel Bourbon de Asunción, el día previo a un partido con Cerro Porteño por la Libertadores.

De la Cruz fue posteriormente liberado bajo fianza, pudo jugar ese compromiso y anotó el gol “millonario” en el empate 1-1 que eliminó al conjunto paraguayo del torneo continental.