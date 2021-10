Un nene de 10 años quedó en medio de una balacera y recibió un disparo en una pierna, en un asentamiento de San Justo, Las Antenas, del partido de La Matanza. El hecho tuvo lugar este pasado miércoles por la noche.

El niño quedó en medio de una balacera ente la policía y delincuentes que llegaron hasta Las Antenas para refugiarse. El menor fue inmediatamente trasladado a un hospital y se encuentra fuera de peligro.

¿Qué sucedió exactamente?

El hecho ocurrió durante la noche de este miércoles pasado, cuando un móvil de la policía de esa zona de La Matanza detectó un Fiat Palio color blanco con cuatro hombres en su interior, entre las calles Necochea y Pedriel.

Al ver al auto de la policía, los cuatro hombres se dieron a la fuga a muy alta velocidad. Según el parte policial, dos de los cuatro hombres comenzaron a disparar contra los agentes policiales que iniciaron su persecución.

En ese momento, y tras el intercambio de tiros, una de las balas impactó en la tibia del niño, que fue trasladado inmediatamente en un patrullero al Hospital Balestrini. Igualmente, un policía que recibió un impacto de piedra en la cabeza, también fue trasladado a esa unidad hospitalaria.

Tras lo ocurrido, la mamá del niño herido le confesó a TN en la puerta del hospital: “Alexis no quiere salir a comprar más”.

Ante lo ocurrido, los vecinos del lugar agredieron a los policías.

La información recabada sostiene que el Fiat Palio color blanco en el que los delincuentes se dieron a la fuga, tenía pedido de secuestro desde el mes pasado, en septiembre.

Alexis, el niño herido, fue derivado al Hospital de Niños de Ciudad Evita tras la emergencia e intervenido en él. Su mamá, María Ester, detalló: “Alexis quería comer pancho y fue enfrente a comprar pan. En ese momento, estábamos por cenar”.

Y agregó: “Yo lo mandé confiada a comprar al kiosco. En el barrio nos conocemos entre todos los vecinos”.

Aunque también señaló María Ester que Alexis “llora y me pregunta : ‘¿Por qué mami me pasó eso? No voy a poder jugar más a la pelota’”.

El momento exacto del impacto de la bala también quedó relatado por la madre de la criatura “él estaba parado en la veredita. (...) La policía venía persiguiendo un auto blanco y los del auto empiezan a los tiros. Mi hijo quedó tildado. Marisol, la hermana, puede llegar a casa a contarme, se me desvanece en la puerta, gritando: ‘Mamá, Alexis quedó afuera’. Y ahí salí corriendo gritando que no tiren más tiros. Desde la casa de una prima escucho que me dicen: ‘Tía, acá está Alexis, le pegaron un tiro’. Fue una locura”, detalló la mujer.

Los detalles que dio María Ester es que la policía se acercó a su casa y cargaron Alexis al patrullero para ser trasladado al hospital.