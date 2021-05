Los jefes de los bloques de Juntos por el Cambio (JxC) en Diputados, Mario Negri, y en el Senado, Luis Naidenoff, exigieron este martes que la vicepresidenta Cristina Kirchner active el proceso para que el Senado trate el pliego de Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación, en medio de la polémica por las gestiones que encabeza el oficialismo para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.

//Mirá también: Duras críticas de Cristina Kirchner en una carta abierta: “Pepín” Rodríguez Simón y Juntos por el Cambio, los apuntados

A través de un comunicado conjunto, la oposición alertó: “El avance intempestivo del kirchnerismo en la Cámara de Diputados con el proyecto de modificación del Ministerio Público muestra a las claras que la intención única del Gobierno es quedarse con el control de la Justicia en pos de garantizarse impunidad”.

De esta manera, Negri y Naidenoff reclamaron oficialmente que la titular de la presidenta de la Cámara alta inicie el procedimiento para tratar el pliego de Rafecas, enviado por el presidente Alberto Fernández en abril de 2020, en la Comisión de Acuerdos del Senado.

Comunicado de Juntos por el Cambio para solicitar el tratamiento del pliego de Daniel Rafecas en el Senado. Twitter/luisnaidenoff

“El presidente de la Nación acusó a Juntos por el Cambio de bloquear la designación de Rafecas. Sin embargo, a más de un año del envío del pliego por parte del Ejecutivo, ha sido la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti –legisladora de máxima confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner- quien lo ha mantenido cajoneado y no ha respondido los pedidos de los senadores opositores para iniciar su tratamiento”, dijeron los legisladores radicales.

La sorpresa de Junto por el Cambio ante los dichos del presidente Alberto Fernández

Por otro lado, los referentes de JxC advirtieron que “son sorprendentes los cambios de opinión del Presidente de la República, quien hasta no hace tanto defendía que el pliego del Procurador sea aprobado con el consenso político de dos tercios de los senadores, tal como rige en la actual legislación”.

El presidente Alberto Fernández brindó declaraciones a la prensa tras reunirse con Kristalina Georgieva, directora del FMI. Clarín

Es que, más temprano, el presidente Fernández afirmó que actualmente no hay un titular de la Procuración General de la Nación definitivo porque “Juntos por el Cambio persiguió a la legítima Procuradora que existía”, en referencia a Alejandra Gils Carbó, y dijo que la oposición no apoya el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal porque “manipularon gran parte de la justicia y no quieren que eso se toque”.

“No tenemos procurador porque ellos le inventaron una causa a Alejandra Gils Carbó, la persiguieron y amenazaron a sus hijas”, dijo el mandatario en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10.

El Presidente, asimismo, dijo que mantendrá una charla con el juez federal Daniel Rafecas, a quien el Poder Ejecutivo propuso como candidato para reemplazar al Procurador interino, Eduardo Casal, luego de que el magistrado reafirmara ayer públicamente no estar dispuesto a asumir ese cargo si el Congreso modifica la mayoría actualmente vigente para elegir al Procurador.

“Voy a llamarlo, yo creo que Daniel se precipita. Es un hombre del derecho y le debe afectar todo el manoseo político que esto genera y a él no le gusta. Yo quisiera que él reflexione”, expresó el Presidente.

Al respecto, Negri y Naidenoff consideraron que “Fernández dijo que hablará con el juez Rafecas para hacerlo cambiar de opinión a fin de que acepte ser nombrado por la mayoría de 37 senadores, tal como lo propone el proyecto que el kirchnerismo apura en la Cámara de Diputados”.

“Sin ningún tapujo, el Presidente está confesando que busca incidir sobre Rafecas, pese a que el juez afirmó ayer que es su ´convicción ética y jurídica´ no aceptar el cargo si proviene de la reducción de la mayoría calificada de dos tercios”, denunciaron Naidenoff y Negri.

Al respecto, remarcaron que “está a la vista de todos los argentinos que el kirchnerismo nunca quiso a Rafecas como Procurador General” y que, en cambio, “prioriza su iniciativa legislativa que le permitirá nombrar un jefe de fiscales con los votos únicamente del oficialismo y que, además, le da la posibilidad de designar un Procurador interino vía la Comisión Bicameral de Seguimiento que maneja en la actualidad el Frente de Todos”.

“Alertamos a la ciudadanía que, si el kirchnerismo lograse aprobar este proyecto peligrosísimo para la República, se estará avanzando inevitablemente a un estado de excepción, caracterizado por la concentración de poder y la cooptación del Poder Judicial.

//Mirá también: Rafecas ratificó que declinará su candidatura si cambian la ley de Ministerio Público para poder designarlo

“La libertad de los argentinos está en riesgo. Van por todo, ya lo advirtieron”. dijeron los titulares de los bloques de JxC en el Congreso de la Nación.

Por la corresponsalía de Buenos Aires.