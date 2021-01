Ivana Nadal deshabilitó en sus redes la opción de que la gente deje comentarios dentro de sus publicaciones. Una decisión que quiso explicar dentro de sus últimas historias de Instagram, donde dio sus razones sobre la restricción en sus publicaciones.

“Quería charlarles un poquito acerca de esta decisión que tomé no hace mucho tiempo de cerrar o restringir los comentarios de las fotos solamente para las personas que sigo. De cerrar las contestaciones a las historias y de poder dejar de lado un poco el ego. Subir una foto sin subirla para ver qué opina el resto, subirla porque a mí me gusta, me hace feliz y porque se las quiero mostrar”, aseguró Nadal.

“La libertad de expresión no es para opinar de los otros solamente, sino también de su vida. La libertad de expresión es poder expresar tu vida y vivirla como vos quieras. Eso es lo que yo hago como yo hago”, explicó la influencer.

“Se levantó mucha controversia con mi estilo de vida y mi estilo de vivir. Mi estilo de comunicar de esta forma que tengo de vivir porque yo también estuve en otro lugar. Yo también viví la vida del drama. Yo también creí que tuve Covid. Yo también estuve consumiendo tele, radio y portales en el comienzo de la cuarentena y anteriormente toda mi vida, básicamente”, siguió.

Ivana Nadal bloqueó los comentarios en sus redes sociales

“Trabajé de eso Y me di cuenta en la soledad, charlando en la cuarentena conmigo misma, llorando, canalizando y evolucionando, que toda esa energía que yo tenía la estaba dejando ir. La estaba poniendo en la vida de otros. La estaba poniendo en los chicos de África que mueren de hambre. En mi familia que quizás tienen sus problemas personales cada uno. Cada uno vive su vida con sus cosas como puede y como sale, en mis amistades, en mi pareja, estaba poniendo energías fuera de mí y eso me daba tristeza y desolación”.

La modelo también aprovechó para enviar uno de sus mensajes sobre su estilo de vida a a sus seguidores. Instagram/@ivinadal

“¿Por qué poner la energía en otro da tristeza, desolación, fracaso, dolor y hasta enojo? Porque cuando vos ponés la energía en alguien más, haciendo las cosas por alguien más, estás teniendo expectativas para que esa persona reaccione de determinada manera a lo que nosotros hacemos”, aseguró Nadal sobre su decisión de bloquear los comentarios, un hecho que no se sabe todavía si será permanente o si cambiará con el paso de los días.