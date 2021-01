Este lunes se registraron incidentes en la playa de Pinamar y un periodista de Crónica TV terminó agredido. El hecho salió en vivo por el canal de noticias y el agresor fue detenido.

Todo comenzó cuando un grupo de jóvenes protagonizó una pelea en la playa, que estaba desbordada de gente, donde volaron botellazos. Luego, la Policía de Pinamar se hizo presente en el lugar para dispersar a la gente y llevarse parlantes y heladeras conservadores con bebidas alcohólicas.

En paralelo, un notero de Crónica estaba entrevistando a los jóvenes que dejaban la playa; algunos contaban detalles de la pelea y otros apuntaban contra el accionar de la Policía. Pero al acercarse a un grupito de chicos, la cámara se dio vuelta y de repente apareció el rostro del periodista lastimado.

“Me lastimó, me pegó una piña y me lastimó. Me lastimó mal, loco”, expresó el notero Christian Eche al aire, ante la preocupación del conductor del noticiero que estaba en el piso. Y agregó: “Un pibe se acercó y me golpeó”.

Eche tenía el ojo derecho muy hinchado y un pequeño corte. Luego del hecho, la policía empezó a buscar a los agresores y detuvieron al que le pegó la piña.

“Estoy en el hospital. Me hicieron una placa. Lo detuvieron a mi agresor. Tiene 16 años. Por suerte no perdí la visión ni el conocimiento”, afirmó más tarde.