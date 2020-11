Con el buen tiempo, la espera del verano y el calor, Federico Amador decidió cortarse el cabello y consiguió un cambio radical. Terminó rapándose y Florencia Bertotti, su pareja, opinó qué le pareció el nuevo look.

A la actriz, pese a tomarlo a broma, le gustó el nuevo corte y le explicó entre risas a Juan Etchegoyen en “Mitre Live” lo que le parecía: “Es mi peladito. Tengo como un Maluma personal. Es como un cepillito, un vicio. Me encanta de cualquier manera, pero me encantó el cambio de look; la pelada”.

cambio de look de Federico Amador Infobae

Además, Flor contó que su pareja pensó en cortarse apenas pero que finalmente decidió deshacerse drásticamente de todo su cabello: “Dijo que se iba a cortar un poquito arriba y después me mandó una selfie todo pelado. Me encanta. Para colmo yo tengo alma de peluquera. Tengo todo el set para cortar el pelo. Le dije que cuando volviera se lo bajaba arriba para que no le quedara tupido. ¡Y a la tarde me mandó una selfie donde ya estaba pelado!”, terminó sin poder contener la risa.

cambio de look de Federico Amador Infobae

A la actriz se la puede ver todas las tardes por Telefe, en las repeticiones de la novela “Floricienta”, que nuevamente se convirtió en un éxito. Se trata de una oportunidad más que especial para compartir ese suceso televisivo con su hijo, Romeo, fruto de su amor con Guido Kaczka, ya que cuando se emitió por primera vez el pequeño todavía no había nacido.

Sin embargo, Bertotti no suele compartir esta experiencia con Romeo y, en diálogo con el programa Mientras tanto, por Mucha Radio 89.5, explicó los motivos: “El primer capítulo lo vimos y le re gustó. Vimos el segundo capítulo y después él tenía clases por Zoom… No nos enganchamos y yo tampoco estoy a esa hora para poder sentarnos y ver tele. Pero le gustó y cada tanto ve algún video de un recital o un tik-tok del programa”.