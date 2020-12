Flor Vigna y Nico Ochiatto hace años que son noticias por el gran amor que sienten mutuamente y tuvieron un noviazgo de muchos años luego que se conocieran en el reality “Combate”. Pero tamibén tuvieron varias crisis hasta llegar a la separación.

La bailarina puede permitirse algunos ejercicios extravagantes que van con sus elasticidad y fuerza.

Ambos fueron figuras del Bailando y luego de algunos momentos de distanciamiento, volvieron a estar juntos. Los seguidores festejaron la reconciliación de Flor Vigna pero ella prefiere que no rotulen más su relación.

Nico Occhiato y Flor Vigna se disputan la final del Bailando\u002E

La actriz participó del evento del año de la revista “Gente” formando parte de los personajes del año, y en ese contexto respondió las preguntas de los periodistas sobre su trabajo y también sobre su presente amoroso. Por un lado Flor es parte de “MasterChef Celebrity” conduciendo el “detrás de la escena” con mucho éxito.

Flor Vigna, host digital de Masterchef celebrity

Por otro lado, la bailarina aclaró que con Nico Ochiatto están juntos pero no tienen una relación abierta: “no es una libertad loca y amor por el solterismo, es ‘che, bueno, sabemos que trabajamos en este medio, que todos nos van a preguntar y que no nos importe’”.

La ex participante del Bailando dijo que esta cansada de que todo el mundo quiera saber que son y trata de disfrutar el presente con Nico: “simplemente nos vemos y tratamos de no pensar. Nos fue mal pensando. Pensamos mucho por los demás, entonces ya está; que los demás sean los demás… Si no les gusta, jódanse”.

Flor Vigna se pasó al morocho con un jugado cambio de look (Foto: Instagram/ @florivigna)

La pareja por el momento decidió disfrutar de su relación sin más preocupaciones y esperan que las etiquetas de la relación no los afecten. Es que el amor que sienten los dos lleva muchos años juntos y quieren seguir sintiéndose unidos sin dar un nombre a su momento actual.