“Estoy abollado, pero todo bien”, eso dice un Diego Armando Maradona mientras mira hacía la cámara. Y probablemente sea uno de los últimos recuerdos fílmicos del “10″ con vida. Según trascendió las imágenes habrían sido grabadas en el country de San Andrés, en el partido de Tigre, donde Diego pasó sus últimos días.

“Sabés que no me gustan las intimidades, pero cuando estoy con gente buena salgo de mi madriguera. Un beso Luque... Leopoldo Jacinto Luque”, sigue el exentrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata en el video que aparentemente estaba dirigido a su médico de cabecera, quien está imputado por la muerte del campeón con Argentina en México 86, y que fue difundió Crónica TV.

¿Qué se ve en el video difundido recientemente? Aparece Diego al lado de su expareja Verónica Ojeda al lado, comiendo y de buen humor. En el fondo aparece Romina Milagros Rodríguez, conocida como Monona, quien tomó estado público por sus recientes declaraciones a la TV.

La grabación aparece en un día clave para el avance de la causa que investiga la muerte de Diego Armando Maradona. La Justicia investiga por presunta “falsedad ideológica” a Agustina Cosachov, la psiquiatra que atendía a Diego Maradona, acusada de certificar que el astro del fútbol se encontraba bien de salud sin haberlo visto, según informó este martes su abogado Vadim Mischanchuk.

”Hace muy poco rato recibimos la notificación de que la fiscalía estaría dudando de la veracidad de un documento datado el día 20 de octubre y que habría sido confeccionado por mi defendida Agustina Cosachov. Esto es de rutina, a mí no me llama la atención ni me preocupa”, dijo al canal Todo Noticias Mischanchuk.

El documento que, según la investigación, falsificó Agustina Cosachov, la psiquiatra de Diego Maradona. (Foto: Clarín) Clarín

Cosachov y el neurocirujano Lopoldo Luque están en el punto de mira de la investigación judicial que trata de determinar si hubo algún tipo de negligencia médica en torno a la muerte del astro, el 25 de noviembre pasado de un paro cardiorrespiratorio a los 60 años, lo que podría derivar en una imputación por homicidio culposo.