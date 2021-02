Úrsula Bahillo denunció por violencia por lo menos cinco veces a Matías Ezequiel Martínez, un oficial de la Policía bonaerense que estaba bajo tratamiento psiquiátrico desde septiembre y a quien la Justicia le había impuesto una restricción de acercamiento, que no cumplía.

El acusado de asesinar a Úrsula Bahillo, Matías Martínez, en una celda.

El último escrito lo realizó en la Comisaría de la Mujer de Rojas el 5 de febrero, tres días antes de ser asesinada a puñaladas en un paraje rural de Guido Spano.

Las denuncias comenzaron con la que el 9 de enero presentó la mamá de Úrsula. En ella, contaba que el policía golpeaba a su hija. En ese momento se dio intervención al fiscal Sergio Terrón, del Departamento Judicial de Junín y el juez de Paz Luciano Callegari “dispuso medidas de protección en la urgencia, perímetro de exclusión y cese de hostigamiento por seis meses”, según consta en los oficios policiales.

Denuncia de Úrsula Bahillo al femicida TN

El lunes 1° de febrero, Patricia, su madre, volvió a la comisaría para declarar que se había cruzado dos veces en la calle al acusado, pero la justicia de Paz desestimó el testimonio. El viernes 5 de febrero, fue Úrsula quien denunció al agresor en la Comisaría de la Mujer por “desobediencia y amenazas e infracción a la ley 12569 de violencia familiar”.

El relato, que presentó “TN”, cuenta que Martínez había roto la restricción interpuesta por el juzgado, pero también da detalles de los hostigamientos y los golpes reiterados que le propiciaba.

Aseguraba que nunca había querido denunciarlo “por miedo”. Además, el texto detalla también que en reiteradas ocasiones el policía había agredido a Úrsula físicamente delante de su madre y hermana pegándole “con la mano, envases de desodorante, dándole patadas, tirándole de los pelos” e incluso “con piñas en el pecho izquierdo”, pese a saber que padecía de nódulos en la zona e incluso se había operado de urgencia por ese motivo tiempo atrás.

En la misma denuncia, Úrsula había dejado constancia del hostigamiento que había recibido en las últimas horas por parte de Martínez. La había increpado por la calle y había amenazado con matar a su madre.

Un día después, el sábado 6 de febrero a la madrugada, la joven volvió a presentarse en esa seccional para denunciar que se había cruzado con el exnovio en el pub Malcriada. Al día siguiente, a las 21 fue otra vez a la comisaría y alertó que Martínez la había interceptado nuevamente en Avenida 3 de Febrero y 25 de Mayo. En esa oportunidad, según consta en el oficio policial, se solicitaron cámaras de monitoreo.

Después de eso, a través de varios audios a los que accedió Telenoche, la joven le contó a una amiga la situación que había vivido en las últimas horas. “Me amenazó, me dijo que quería hablar conmigo y que me bajara de la moto”, decía. “Yo tengo una perimetral y él la rompió, por eso fui a denunciarlo de nuevo”, explicó. “Ay, amiga, ¿en serio lo viste? Necesito testigos. Cuando lo vi, fui directamente a la comisaría a denunciarlo. ¿Lo viste? Me volvió el alma al cuerpo”, expresó.