“Power Play: Tesla, Elon Musk and the bet for the century”, es el nuevo libro sobre el multimillonario Elon Musk que causó revuelo por sus polémicas declaraciones. Según sostiene el escritor, Tim Higgins, reportero del Wall Street Journal, el dueño de Tesla se reunió en más de una ocasión con Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, para arreglar una venta de su empresa. Sin embargo, nunca llegaron a un acuerdo.

Elon Musk, CEO y fundador de la empresa de automóviles Tesla.

En el relato que escribe Higgins, Musk estaba interesado en vender Tesla, cuando valía mucho menos que ahora, y le dijo a Cook que Apple podía comprarla si él era el CEO. “Sí, claro. Cuando Apple compró Beats en 2014, la compañía mantuvo a sus fundadores”, dice el autor que contestó el otro empresario.

A lo que supuestamente, el ahora segundo hombre más rico del mundo le respondió “No. Ceo de Apple”, y allí el sucesor de Steve Jobs lo insultó para finalmente colgarle, y nunca volvió a darle otra respuesta.

Sin embargo, a pesar de que el periodista estadounidense afirma basarse en fuentes muy cercanas a los magnates, no sólo ninguno de los dos lo confirmó, sino que incluso uno de ellos desmintió haberse conocido siquiera con el otro.

Tim Cook, Director Ejecutivo de Apple Gentileza

Elon Musk presentó cargos contra el autor y declaró que: “La mayoría, pero no todo, de lo que se lee en este libro es una tontería”. El dueño de Tesla expresó con rabia su desagrado, ya que ya había rechazado participar del libro cuando Higgins lo contactó por primera vez.

Furioso, realizó un descargo en Twitter desmintiendo el relato de un supuesto encuentro entre él y Cook, afirmando que nunca tuvieron ningún tipo de contacto entre ellos. “Cook y yo nunca hemos hablado ni nos hemos escrito”, escribió.

Sin embargo, confesó que sí había considerado venderle su empresa a Apple, pero que nunca avanzó tanto como sostiene el reportero. “Hubo un momento en el que solicité reunirme con Cook para conversar sobre una compra de Tesla por parte de Apple. No se propuso ninguna condición de compra en absoluto”, agregó.

A pesar de las duras críticas de Elon Musk, el libro de Tim Higgins recibió buenas críticas, sobre todo por su uso de las fuentes que tenía a su disposición y por haber hecho un buen resumen de la historia de la empresa, en lugar de basarse únicamente en la figura controversial de su fundador.

(AP/Archivo).

“Higgins utilizó cientos de entrevistas y múltiples fuentes primarias para tejer una intrincada historia de la misión de una empresa para convertirse en el fabricante de automóviles dominante del presente y del futuro lejano”, publicó al respecto el medio Publishers Weekly.

“Higgins no da muchas noticias, pero también resume muy bien esta amplia historia del gigante de los coches eléctricos, una empresa que a menudo parece innovar y prosperar a pesar de su fundador y no como resultado de su cacareado genio. Para la inevitable decepción de algunos y el alivio de otros, este es un libro sobre Tesla, no sobre su fundador”, dice una reseña del Library Journal.