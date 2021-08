“¿Con qué documento puedo votar en las PASO?”, es una de las preguntas que empiezan a sonar entre los ciudadanos argentinos de cara a los comicios que se desarrollarán el 12 de septiembre (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y el 14 de noviembre (generales).

¿Con qué documento puedo votar en las PASO?

Los documentos válidos para votar en las Elecciones 2021 son la Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, DNI verde, DNI celeste y DNI tarjeta. Esos documentos sirven para votar tanto en las PASO del 12 de septiembre como en las generales del 14 de noviembre.

No está permitido votar con un documento cuyo ejemplar sea anterior al que figura en el padrón electoral. En cambio, sí es posible sufragar si se presenta una versión posterior al documento registrado en el padrón.

¿Qué pasa con los documentos con la leyenda “No válido para votar”?

Aunque algunos documentos contienen la leyenda “no válido para votar”, las autoridades de mesa deben habilitar el sufragio de todas maneras. Estas tarjetas no informan de que número de ejemplar se trata.

¿Cómo saber donde voto?

Para averiguar dónde votar en las Elecciones 2021 hay que consultar el padrón definitivo de la Cámara Nacional Electoral. Hay que seguir estos simples pasos:

Primero hay que ingresar el número de DNI .

Luego, indicar el género .

En tercer lugar, el distrito .

Y finalmente, el código que ofrece la página.

Siguiendo estos pasos el sistema arrojará el establecimiento, la dirección y el detalle de número de mesa y orden donde votar en las Elecciones 2021.

¿Cómo justificar la no emisión del voto?

Hay algunas razones que justifican la no emisión del voto, pero con cumplir esto no basta para no ser penalizado por la Cámara Nacional Electoral. Por esto, se debe presentar personalmente o de manera virtual un certificado. Las razones justificadas para no votar son:

Estar a más de 500 kilómetros de distancia del punto donde se debe votar.

Enfermedad u otro motivo de salud.

Razones de fuerza mayor, como inundaciones.

Denuncia de fallecimiento.

Funciones electorales (Acord. 37/13).

Se debe presentar un documento que acredite alguna de estas razones, por ejemplo: si se está de viaje a más de 500 kilómetros, se debe ir a la Comisaría más cercana y solicitar el certificado para luego cargar en el sitio oficial o presentar personalmente. Este trámite puede realizarse desde el día posterior a las elecciones y hasta 60 días posteriores.

Otras maneras de justificar es presentando: pasaje, pasaporte sellado, certificado médico, etc. El certificado se puede cargar en el sitio del Registro de Infractores:

Ingresar el número de DNI de la persona que necesita justificar su no emisión del voto.

Al desplegarse el listado de elecciones, aparecerá una cruz roja, y allí aparecerá la opción para ingresar el motivo de la no emisión del voto y adjuntar el certificado.

Luego solo resta esperar que la Cámara Nacional Electoral procese el trámite y la cruz roja cambie a un tilde azul.

Si el tramite lo realizan de manera presencial, se deberán acercar a la Secretaría Electoral que corresponda a su domicilio. Podés verificar la dirección haciendo clic acá. Y en caso de estar en el exterior se debe recurrir a la Embajada o Consulado argentino más cercano: aquí el listado.