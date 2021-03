En el marco de su viaje a Irak, el papa Francisco indicó este lunes a los periodistas que lo acompañan que no piensa regresar a vivir a su país de origen en caso de que un día renunciara al papado. “No pienso volver a Argentina sino que me quedaré en mi diócesis”, en Roma, puntualizó, añadiendo con humor: “Viví 76 años en Argentina. Es suficiente, ¿no?”.

Cabe recordar que el representante de la iglesia católica expresó en el libro “La salud de los Papas, medicina, compost y fé”, escrito por Nelson Castro, que no sólo que no regresaría vivir a Buenos Aires, sino que no descarta que su papado pueda concluir con una renuncia, dado que se imagina, como Benedicto XVI, papa emérito.

Francisco, quien fue consagrado hace casi ocho años como Sumo Pontífice del Vaticano en Roma, descartó totalmente la posibilidad de volver a vivir a Argentina. No obstante, dejó abierta la posibilidad a una posible visita, diciendo que viajará a Argentina, Uruguay y Brasil “cuando se dé la oportunidad”.

“La salud de los Papas, medicina, compost y fé”

El libro que saldrá a la venta este lunes en Argentina incluye diálogos sobre la vida del Papa entorno a su salud y sus formas de luchar con la neurosis ansiosa que padece, entre otros temas. Jorge Bergoglio puntualizó que uno de los recursos que más utiliza para poner una barrera a la entrada de la ansiedad es escuchar a Bach, lo cual lo serena y lo ayuda a analizar los problemas de mejor manera.

Durante su relato a Castro, el papa compartió que, desde que fue nombrado Papa, tiene un profesional designado a cargo de su salud, que lo atiende en el Vaticano. “Su cargo es el de arquiatra pontificio. Se trata del doctor Fabrizio Soccorsi. Es uno de los hepatólogos más renombrados de Italia. Es un médico jubilado”, detalló Francisco.

“Me hace la revisación y un extraccionista me toma las muestras de sangre para los análisis. Viene cuando se lo llama, porque los médicos son muy buenos pero hay que tenerlos lo más lejos posible”, bromeó el Papa.

Con información de AFP.