El centro ‘New Amsterdam’ del doctor Max Goodwin (Ryan Eggold) está inspirado en el hospital más antiguo de Estados Unidos y en las memorias del doctor Eric Manheimer.

‘New Amsterdam’ es una de las series estrella de Netflix en las últimas semanas. La historia se refiere a un ambiente médico y tiene como protagonista al doctor Max Goodwin (Ryan Eggold), que llega al centro para dirigir el hospital público más antiguo de Estados Unidos.

New Amsterdam, Max Goodwin

El principal objetivo del doctor Goodwin es salvar el hospital de una gran crisis económica y de reputación y nada ni nadie lo puede convencer de lo contrario. Pero también desea dar la mejor atención pública y a mayor cantidad de gente, que no cuenta con seguros de Salud en una ciudad tan competitiva.

New Amsterdam, ‘Iggy’ Froome

El reparto también lo integran Freema Agyeman como la doctora Helen Sharpe, Janet Montgomery como la Dra. Lauren Bloom, Jocko Sims como el Dr. Floyd Reynolds, Anupam Kher como el Dr. Vijay Kapoor y Tyler Labine como el Dr. ‘Iggy’ Froome.

New Amsterdam, Dr. Vijay Kapoor Instagram

Hace poco tiempo se estrenó la tercera temporada de la serie en la cadena NBC y se espera con ansiedad la llegada de New Amsterdam 3 a Netflix.

Esta serie está inspirada en las memorias ‘Doce pacientes: vida y muerte en el hospital Bellevue’ del doctor Eric Manheimer y ha sido adaptada para televisión por el guionista y productor David Schulner.

Pero lo que no todos saben es que el hospital existe en realidad, y hoy en día aún funciona. Es el Bellevue Hospital de Nueva York, fundado en marzo de 1731, el hospital público más antiguo de los Estados Unidos.

El doctor Eric Manheimer fue el director de Bellevue durante 15 años y en su libro recorre su trayectoria y anécdotas de su vida profesional que ha servido como inspiración para crear ‘New Amsterdam’, la serie de Netflix.

Este hospital, se ubica en la Primera Avenida de Manhattan, Nueva York, y comenzó como una casa de beneficencia en un edificio de ladrillo de dos pisos aunque hoy es un inmueble de 25 pisos.

Es el hospital que atendió más enfermos de Sida y hoy es el principal centro de atención del Coronavirus en Nueva York.

El centro médico, que se conoció como “al que la gente va a morir” adquirió su prestigio durante la epidemia de fiebre amarilla del siglo XVIII.

