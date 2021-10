El dólar blue había arrancado la semana en baja. Sin embargo, este martes volvió a subir dos pesos y alcanzó un récord histórico de $196.

Durante la semana pasada, el billete verde trepó casi 10 pesos hasta alcanzar el viernes los 195 pesos, récord fue superado este martes con la nueva alza.

Sigue subiendo el precio del dólar paralelo.

Dólar oficial

El dólar oficial cerró este martes en $105,04, sin cambios en relación al cierre del lunes, mientras que los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- operan con alzas de hasta 0,3%.

Dólar contado con liquidación y MEP

El dólar contado con liquidación (CCL) y el MEP avanzan 0,3%, a $ 179,94, y a $ 179,79, respectivamente, en el tramo final de la rueda

Dólar mayorista

El dólar mayorista marcó un aumento de ocho centavos en comparación con el cierre previo, al quedar en un promedio de $99,56.

Dólar solidario

El dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $136,55 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $173,32.

La autoridad monetaria finalizó la jornada con un saldo positivo de alrededor de 21 millones de dólares por su intervención en el segmento mayorista.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 485 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 97 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 312 millones.

Con información de Télam.