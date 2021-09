Cristina Kirchner reapareció en la campaña, después de 20 días de silencio y a pocos días de las elecciones, con un llamado a una vecina de Quilmes. A través de un video de Máximo Kirchner, el Frente de Todos difundió las imágenes en donde apareció la vicepresidenta.

El jefe del bloque del Frente de Todos estuvo durante el acto de cierre de campaña en Quilmes, que compartió con la precandidata a diputada nacional del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz, la precandidata local Cecilia Soler y la intendenta Mayra Mendoza.

Allí Kirchner, advirtió que a través de Diego Santilli, Juntos por el Cambio “envía un nuevo caballo de Troya” a la provincia de Buenos Aires para “cuidar los intereses de la Ciudad en la provincia”.

La aparición de Cristina llegó a través de las redes sociales del Frente de Todos. En el video difundido se ve como del otro lado de la valla, una vecina, Angelina Sánchez, que le cuenta a Máximo Kirchner su alegría por la pavimentación de la avenida Santa Fe.

Aparentemente en ese momento lo llamó su madre, Cristina Kirchner, y a la que Máximo le dijo: “Estoy acá en Quilmes hablando con una vecina que está muy contenta con medidas que se tomaron en tu gobierno. Te paso con ella”.

“¿Señora Cristina Kirchner? Le habla Cristina Noemí Sánchez”, dice la vecina que no podía creer y le retrucó: “Ay, sos vos de verdad Cristina. YO creí que era chiste. Ay, me quiero morir, me quiero morir”.

En el video, en donde no se escucha en ningún momento la voz de Cristina, se escucha a la mujer que dice: “Gracias al gobierno de los Kirchner tengo una pensión graciable que era imposible de conseguirla porque ponían todos los pretextos. Subieron los Kirchner y gracias a Dios tengo mi pensión”.

“Muchas gracias. Te seguimos apoyando, el pueblo de Solano está con vos. ¡Vamos Cristina!”, dice para finalizar la vecina.