Cavani también cortó la sequía en Boca; y Russo, con tremendo elogio a Paredes

Festejo completo en la Bombonera, donde Boca ganó por primera vez en este Torneo Clausura con el 2-0 sobre Banfield. Segunda victoria consecutiva para ubicarse expectante en la tabla de la Zona A, y gol de Edinson Cavani, quien se reencontró con la red como local.

El delantero uruguayo no convertía en la Bombonera desde el pasado 16 de marzo, cuando el Xeneize goleó a Defensa y Justicia por 4-0, cuando abrió el marcador. Transcurrieron 161 días, casi cinco meses.

"HAY MOMENTOS QUE SE AGACHA LA CABEZA Y AGUANTAR LAS CRÍTICAS"



Edinson Cavani habló tras el triunfo de Boca ante Banfield#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Y9NXlvTW13 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 24, 2025

Primer gol en el torneo y cuarto que señala en el año. "Soy lo mismo de siempre. Todos los días hay que dar el máximo, no hay receta especial.Hay momentos que se agacha la cabeza y hay que aguantar las críticas o lo que sea. Hay que confiar en la disciplina, eso es lo que te saca adelante”, aseguró el experimentado goleador.

Boca Juniors vs Banfield, por la Liga Profesional. (Fotobaires) Foto: FOTOBAIRES Fecha 6 Torneo Clausura Liga Profesional.

EL DT DE BOCA Y EL ELOGIO A PAREDES

“En todos los niveles significa mucho. Tiene una categoría distinta, por suerte lo tenemos en Boca”, remarcó Russo, quien a la hora de describir las cualidades del mediocampista de la selección argentina, fue muy elogioso.

“El nivel que muestra es completamente distinto. Es de los mejores jugadores que tuve, con un nivel muy alto, resuelve todo muy simple y a una velocidad distinta a los demás".

"POR SUERTE LO TENEMOS EN BOCA"



La respuesta de Miguel Russo sobre Leandro Paredes#LPFxTNTSports pic.twitter.com/HJSP3vlMEb — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 24, 2025

"ERA ALGO NECESARIO PARA TODOS"



La palabra de Miguel Russo en conferencia de prensa luego del triunfo de Boca ante Banfield#LPFxTNTSports pic.twitter.com/yj9NJ3qD4g — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 24, 2025

Así destacó Miguel Ruso a Leandro Paredes, protagonista de la victoria de Boca sobre Banfield. Un pase profundo en el primer gol, y el corner que sirvió para el segundo.

"CONTENTO POR ESTE GRUPO QUE SE LO MERECÍA. ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS QUE CAVANI Y MERENTIEL PUEDAN CONVERTIR"



La palabra de Leandro Paredes tras el triunfo de Boca ante Banfield#LPFxTNTSports pic.twitter.com/ikgdbsFbZc — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 24, 2025

En cuanto al regreso de Cavani al gol, el DT de Boca expresó: “Se tenía que dar. Venimos hablando mucho con él, con Merentiel, con todos los 9 que tenemos. Hay buen diálogo y hablamos mucho de fútbol, que eso para mí es clave. ¿Las críticas? Forman parte de todo este juego".