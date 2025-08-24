Boca afirmó su mejoría, le ganó a Banfield y festejó en la Bombonera; y volvió al gol Cavani

El Boca que volvió al triunfo en la fecha pasada en Mendoza y despertó su apetito, derrotó a Banfield 2 a 0 en la Bombonera, por la sexta fecha del Torneo Clausura. Miguel Merentiel abrió el marcador, a los 10 del segundo tiempo. Y a los 37 del complemento Edinson Cavani rompió el maleficio, al anotar el segundo. Televisación de TNT Sports.

Los dirigidos por Miguel Russo tomaron aire con la goleada sobre Independiente Rivadavia 3-0, cortando una sequía de 12 partidos sin ganar. En la Bombonera fue el que más hizo por el triunfo y lo consigió por la Bestia Merentiel, de los que más lo buscó (hubo suspenso por el reclamo de Banfield por falta del delantero a Maldonado), y el “renacido” Cavani.

APARECIÓ LA BESTIA DE BOCA 🔵🟡



Nació en los pies de Paredes, Aguirre asistió y Merentiel dejó en el suelo a Sanguinetti para el 1-0 ante Banfield



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/LULG25JdES — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 24, 2025

El DESAHOGO de Merentiel tras confirmar el 1-0 de Boca ante Banfield 🔵🟡



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/tBoE3btIYU — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 24, 2025

CAVANI PUSO EL SEGUNDO DE BOCA 🔵🟡



El delantero uruguayo aprovechó el rebote y la empujó de cabeza para el 2-0 ante Banfield



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/Ln4hxdguWy — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 24, 2025

ASÍ LO GANÓ BOCA

Como era de esperar, la iniciativa la tomó Boca. Manejando la pelota aunque sin profundidad, ante un rival cauto. La primera aproximación fue por un remate de Lautaro Blanco desde fuera del área. Atajadón de Sanguinetti.

ENORME TAPADA de Sanguinetti ante el remate de Blanco 🎯



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/TukVz2inCs — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 24, 2025

Y la más concreta se dio a los 34, en una doble acción de Miguel Merentiel. Primero eludió al arquero, y su remate al arco fue despejado por un defensor. Le quedó el rebote, se acomodó e intentó de nuevo, junto al palo.

INCREÍBLE DOBLE CHANCE TUVO LA BESTIA ❌⚽ Merentiel se perdió el 1-0 de Boca ante Banfield



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/xf9uYQyJAk — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 24, 2025

A los 27 ya había avisado Boca, con un cabezazo franco de Marco Pellegrino, casi un penal de cabeza en un pelotazo cruzado, que logró contener en dos tiempos Sanguinetti. Un minuto antes el arquero se había lucido desviando un potente disparo de Leandro Paredes.

OTRA VEZ SANGUINETTI 🧤 Ahora evitó el gol de Pellegrino



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/oyxPpZnLnC — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 24, 2025

BOMBAZO DE PAREDES Y SANGUINETTI LE SACÓ EL GOL DE BOCA 🧤🧤



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/CPxgRlAYew — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 24, 2025

En esa primera parte en la que el 0 a 0 no se movería pese a que el Xeneize mereció más, se fue expulsado Troglio por protestarle al árbitro Lamolina.

"COBRÁ PARA LOS DOS IGUALES" 🟥



Pedro Troglio fue expulsado por reclamarle al árbitro Lamolina



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/6vFLy9U4Vs — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 24, 2025

En la segunda mitad Cavani se amigó con el gol, como Boca lo hace con los triunfos. Y así como Banfield llegó un par de veces, y chocó con la solvencia de Marchesín; al final pudo haber sido goleada por lo que se perdió el “Changuito” Zeballos. Ganó Boca, segundo al hilo, y se puso a dos puntos del líder Barracas Central en la Zona A. Era el festejo que tanto se esperó en la Bombonera.

SE LO PERDIÓ EL CHANGUITO ❌ Zeballos tuvo en sus pies el 3-0 de Boca ante Banfield



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/jcB63IUmy1 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 24, 2025

FORMACIONES DE BOCA Y BANFIELD

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes y Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Martín Iribarren, Sergio Vittor, Alexis Maldonado e Ignacio Abraham; Lisandro Piñero, Santiago Esquivel, Martín Río y Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.