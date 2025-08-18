No se vio en TV: el picantísimo gesto de Edinson Cavani a la gente en la victoria de Boca

Boca le ganó a Independiente de Rivadavia de Mendoza 3 a 0 y rompió la racha de 12 partidos consecutivos sin ganar, que era la más larga de toda la historia del club. Uno de los protagonistas de la noche fue Edinson Cavani, que no pudo marcar un gol y es uno de los más resistidos por el hincha xeneize.

El uruguayo, cuando fue reemplazado por Milton Giménez, le cuestionó a Claudio Úbeda (ayudante de Russo) el cambio y ahora, se dio a conocer un video en el que se lo ve haciéndole gestos a la tribuna de Independiente de Rivadavia.

Los gestos de Cavani que no se vieron en TV

El equipo abandonaba del juego y el uruguayo pareció ver algo en la tribuna que no le gustó. Rápidamente, hizo el gesto de que los que estaban en la tribuna se tenían que ir y en un momento, bajando las escaleras, hizo una mímica de agarrar una pala. Un hombre que le pidió una foto en el camino no tuvo éxito porque Cavani estaba enfocado en la pelea con la hinchada.

🗣️ Los gestos de Cavani a un hincha, tras el triunfo de #Boca ante #IndependienteRivadavia en Mendoza.



🎙️ @Liberotyc pic.twitter.com/gzNp4PHvam — TyC Sports (@TyCSports) August 18, 2025

El presente de Edinson Cavani en Boca

El uruguayo está atravesando un momento complicado en el Xeneize por su bajo rendimiento goleador. Además, el equipo recién ayer consiguió una victoria luego de 12 partidos, lo que significaba la racha negativa más larga de la historia del club.

Por eso y por las expectativas que hay sobre él, los hinchas le exigen a Cavani, que fue silbado tímidamente en La Bombonera en el partido frente a Racing.

Además, ayer cuando salió reemplazado en Mendoza, se vio muy y enojado y le dijo a Claudio Úbeda, ayudante de Miguel Ángel Russo: “¿Por qué me sacaron a mí?“