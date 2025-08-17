Boca se sacó las ganas en Mendoza y goleó a Independiente Rivadavia

Boca Juniors enfrentó a Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por el Clausura 2025. Y cortó su pésima racha, que puso al DT Miguel Russo contra las cuerdas. Arrancó ganando, por el gol en contra del arquero Centurión tras un centro de Leandro Paredes. Y al final del partido anotó dos más para la goleada 3-0.
El Xeneize atraviesa un momento crítico: acumulaba la peor seguidilla sin victorias de su historia, que se extendía desde el 19 de abril. Y bajo la conducción de Russo, todavía no había ganado en el Clausura y apenas suma tres puntos en cuatro partidos, lo que lo ubicaba entre los últimos en las posiciones. Aún así, su gente se hizo escuchar en el Malvinas Argentinas, ya que estaba permitido el público visitante.
LO EMPEZÓ GANANDO BOCA
El gol de Boca para el 1 a 0 en Mendoza fue fiel demostración de lo cerrado que tiene el arco, y el triunfo, el Xeneize. Tras una serie de rebotes en el área de Independiente, la pelota fue hacia la derecha del ataque, Paredes la quiso devolver adentró y en Centurión la metió en su arco involuntariamente.
Es que antes Edinson Cavani se perdió otro gol imposible, con la pelota que lo pasó por debajo de la suela con todo el arco de frente. Una maldición para el uruguayo.
La “Lepra” mendocina lo pudo haber empatado sobre el final del primer tiempo, en una salida con poca convicción de Marchesín, y el zaguero Marco Pellegrino despejó en la línea el remate que iba camino al a red.
En esa primera etapa también se dio el duelo aparte de Sebastián Villa con Boca. Y en un ataque que cortó Di Lollo, el colombiano terminó a los empujones con el defensor y con el ex Belgrano, Juan Barinaga.
BOCA TERMINÓ GOLEANDO
En la segunda parte Boca se aferró al triunfo tan necesario, para ahuyentar la mufa. Y el camino se le allanó ante la impotencia del rival, en el que sólo Villa era promesa de gol, y con el técnico Alfredo Berti expulsado.
Y en los últimos minutos convirtió el esperado triunfo en goleada. Primero por Exequiel Zeballos, ingresado en la segunda parte por el contrariado Cavani, a los 43.
Y en tiempo cumplido decoró el resultado Alan Velasco en otra réplica letal, y ante otra floja respuesta de Centurión. Goleó Boca, una bocanada de aire para despejarse de la crisis y renovar el crédito para el equipo de Russo.
FORMACIONES DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA Y BOCA
Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer y Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari y Maximiliano Amarfil; Thomas Ortega; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes y Rodrigo Battaglia; Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.