Boca se sacó las ganas en Mendoza y goleó a Independiente Rivadavia

Boca Juniors enfrentó a Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por el Clausura 2025. Y cortó su pésima racha, que puso al DT Miguel Russo contra las cuerdas. Arrancó ganando, por el gol en contra del arquero Centurión tras un centro de Leandro Paredes. Y al final del partido anotó dos más para la goleada 3-0.

El Xeneize atraviesa un momento crítico: acumulaba la peor seguidilla sin victorias de su historia, que se extendía desde el 19 de abril. Y bajo la conducción de Russo, todavía no había ganado en el Clausura y apenas suma tres puntos en cuatro partidos, lo que lo ubicaba entre los últimos en las posiciones. Aún así, su gente se hizo escuchar en el Malvinas Argentinas, ya que estaba permitido el público visitante.

¡¡GOL EN CONTRA DE CENTURIÓN Y EXPLOSIÓN XENEIZE EN MENDOZA CON EL 1-0 DE BOCA VS. INDEPENDIENTE RIVADAVIA!!



¡¡GOL EN CONTRA DE CENTURIÓN Y EXPLOSIÓN XENEIZE EN MENDOZA CON EL 1-0 DE BOCA VS. INDEPENDIENTE RIVADAVIA!!

HOLA, MIGUELO: así sigue Russo el ST entre Boca e Independiente Rivadavia.



HOLA, MIGUELO: así sigue Russo el ST entre Boca e Independiente Rivadavia.

LO EMPEZÓ GANANDO BOCA

El gol de Boca para el 1 a 0 en Mendoza fue fiel demostración de lo cerrado que tiene el arco, y el triunfo, el Xeneize. Tras una serie de rebotes en el área de Independiente, la pelota fue hacia la derecha del ataque, Paredes la quiso devolver adentró y en Centurión la metió en su arco involuntariamente.

LO GRITÓ CON EL ALMA: Paredes capturó la pelota suelta, sacó el remate, la pelota se desvió y se convirtió en el 1-0 de Boca ante Independiente Rivadavia.



LO GRITÓ CON EL ALMA: Paredes capturó la pelota suelta, sacó el remate, la pelota se desvió y se convirtió en el 1-0 de Boca ante Independiente Rivadavia.

Es que antes Edinson Cavani se perdió otro gol imposible, con la pelota que lo pasó por debajo de la suela con todo el arco de frente. Una maldición para el uruguayo.

¡¡¡DE NO CREER!!! A CAVANI LE PASÓ LA PELOTA POR DEBAJO DE LA SUELA.



¡¡¡DE NO CREER!!! A CAVANI LE PASÓ LA PELOTA POR DEBAJO DE LA SUELA.

La “Lepra” mendocina lo pudo haber empatado sobre el final del primer tiempo, en una salida con poca convicción de Marchesín, y el zaguero Marco Pellegrino despejó en la línea el remate que iba camino al a red.

PELLEGRINO, EL HÉROE DE BOCA PARA EVITAR EL EMPATE DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA.



PELLEGRINO, EL HÉROE DE BOCA PARA EVITAR EL EMPATE DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA.

En esa primera etapa también se dio el duelo aparte de Sebastián Villa con Boca. Y en un ataque que cortó Di Lollo, el colombiano terminó a los empujones con el defensor y con el ex Belgrano, Juan Barinaga.

SEBA VILLA VS. DI LOLLO Y BARINAGA.



SEBA VILLA VS. DI LOLLO Y BARINAGA.

BOCA TERMINÓ GOLEANDO

En la segunda parte Boca se aferró al triunfo tan necesario, para ahuyentar la mufa. Y el camino se le allanó ante la impotencia del rival, en el que sólo Villa era promesa de gol, y con el técnico Alfredo Berti expulsado.

¡¡LO LIQUIDA EL CHANGUITO Y BOCA VUELVE A GANAR!! Zeballos le ganó el mano a mano a Centurión para anotar el 2-0 ante Independiente Rivadavia.



¡¡LO LIQUIDA EL CHANGUITO Y BOCA VUELVE A GANAR!! Zeballos le ganó el mano a mano a Centurión para anotar el 2-0 ante Independiente Rivadavia.

Y en los últimos minutos convirtió el esperado triunfo en goleada. Primero por Exequiel Zeballos, ingresado en la segunda parte por el contrariado Cavani, a los 43.

¡¡¡Y ES GOLEADA!!! Alan Velasco pone el 3-0 de Boca ante Independiente Rivadavia para que el Xeneize vuelva a ganar.



¡¡¡Y ES GOLEADA!!! Alan Velasco pone el 3-0 de Boca ante Independiente Rivadavia para que el Xeneize vuelva a ganar.

Y en tiempo cumplido decoró el resultado Alan Velasco en otra réplica letal, y ante otra floja respuesta de Centurión. Goleó Boca, una bocanada de aire para despejarse de la crisis y renovar el crédito para el equipo de Russo.

FORMACIONES DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA Y BOCA

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer y Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari y Maximiliano Amarfil; Thomas Ortega; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes y Rodrigo Battaglia; Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.