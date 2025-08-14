Carlos Palacios de Boca mostró una nueva faceta y se lanzó como modelo

Carlos Palacios arrancó muy bien en Boca, sus rendimientos lo llevaron a ser titular indiscutido en el equipo y hasta a ganarse el cariño de la gente. Sin embargo, fue de mayor a menor y el presente que tiene hoy en el club no es el mejor. Resistido por el hincha, con algunas lesiones en su rodilla y siempre mirado de cerca por su comportamiento fuera de la cancha.

Ahora, fue el modelo principal de una marca de indumentaria urbana llamada 08 Ona Saez. Es el tercer futbolista en trabajar con la compañía, anteriormente lo habían hecho Franco Zapiola y Vicente Taborda de Platense.

Las imágenes de Carlos Palacios como modelo

“08 x Carlos palacios. Futbol session #3″, escribió Ona en la publicación de su cuenta de Instagram y acompañó con las fotos del chileno vistiendo una campera y un pantalón negro. Rápidamente, consiguió mucha repercusión y diferentes usuarios dejaron su opinión en los comentarios: “Justo a este me lo tenía que cruzar”, “Otro nivel”.

En otra publicación, la marca anunció el lanzamiento de la indumentaria en su tienda oficial, pero también aclaró en la descripción que las fotos fueron hechas a fin de mayo, cuando el presente del Xeneize no era tan malo como lo es ahora y Palacios no era tan criticado.

Cómo es el presente de Carlos Palacios en Boca

El jugador ofensivo no está pasando su mejor momento desde que llegó a la institución xeneize como refuerzo a principios de 2025. El pasado sábado volvió a concentrar para el partido contra Racing por el Torneo Clausura 2025, pero todavía no sumó minutos desde que se está recuperando de una tendinitis en su rodilla izquierda tras disputar el Mundial de Clubes.

Además, estuvo en el centro de la polémica porque muchos lo acusaron de tener una vida nocturna activa por las calles porteñas de Buenos Aires, algo que salió a desmentir por sus redes sociales.