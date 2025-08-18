“The Last Dance”: en Europa piden a Edinson Cavani para reemplazar a un goleador

Edinson Cavani no atraviesa una buena racha goleadora en Boca, pero es indudable su calidad, que lo llevó a hacer una gran carrera deportiva. De hecho, en Europa pasó por clubes muy importantes, y dejó huella. Ahora, en Napoli, lo empezaron a pedir por la lesión de su delantero goleador.

En Italia piden por Edinson Cavani

Romelu Lukaku, delantero del club italiano, sufrió una lesión en la pretemporada que le demandará tres meses de recuperación. Ante esta situación, medios partidarios piden por la vuelta del uruguayo, para un “The Last Dance”.

El actual delantero de Boca, en su paso desde el 2010 hasta 2013, llegó a ser el sexto máximo goleador de la historia del club, por detrás de Mertens, Insigne, Hamšik, Maradona y Sallustro. Los hinchas napolitanos guardan un excelente recuerdo de él y por muchos es considerado un ídolo.

En Napoli pide por el delantero de Boca.

Los números de Cavani en Napoli

El Matador estuvo tres años en la institución y consiguió:

138 partidos jugados

104 goles

14 asistencias

25 amarillas

1 expulsión

Además, fue el máximo goleador de la Serie A en la temporada 2012/13, y Copa de Italia 11/12, torneo que terminó ganando el Napoli.

El presente de Edinson Cavani en Boca

El uruguayo está atravesando un momento complicado en el Xeneize por su bajo rendimiento goleador. Además, el equipo recién ayer consiguió una victoria luego de 12 partidos, lo que significaba la racha negativa más larga de la historia del club.

Por eso y por las expectativas que hay sobre él, los hinchas le exigen a Cavani, que fue silbado tímidamente en La Bombonera en el partido frente a Racing.

Además, ayer cuando salió reemplazado en Mendoza, se vio muy y enojado y le dijo a Claudio Úbeda, ayudante de Miguel Ángel Russo: “¿Por qué me sacaron a mí?