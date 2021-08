La ministra de Salud, Carla Vizzotti, descartó este martes que haya “demoras” en la campaña de vacunación dado que el Estado nacional y las provincias están avanzando lo más rápido que pueden de acuerdo a la infraestructura y capacidad de cada jurisdicción y se quejó por cierta intencionalidad de señalar que se están guardando ampollas de los fármacos en refrigeradores.

//Mirá también: Coronavirus: “Tener 5 millones de vacunas en heladeras es un fracaso del sistema”, dijo el infectólogo Eduardo López

Actualmente hay 44.491.834 vacunas que ya fueron distribuidas por la Nación a las provincias, de las cuales se aplicaron 39.605.804, lo que hace una diferencia de 4.886.030 dosis. Pero, según dijo la funcionaria, esas vacunas de diferencia no están guardadas sino moviéndose en el proceso para llegar a los ciudadanos.

El infectólogo Eduardo López, integrante del comité de especialistas que asesora al presidente Alberto Fernández sobre la pandemia, había disparado la polémica este lunes cuando se quejó por las “demoras en el plan de vacunación” y aseguró en declaraciones radiales que “tener 5 millones de vacunas en heladeras es una barbaridad, un fracaso del sistema”.

Vizzotti, recién llegada de Rusia

Vizzotti fue consultada este martes en Ezeiza tras arribar desde Rusia en un avión que trajo vacunas Sputnik V y sustancia activa para producirlas. Dijo que “no es muy difícil de entender la situación” y aclaró: “No hay ninguna vacuna en la heladera, todas las vacunas están en constante movimiento”.

“Cada vacuna que llega está en constante movimiento, desde que baja del avión, se sube al camión, llega al operador logístico, se libera, se acondiciona, se distribuye a las provincias. Hay miles de kilómetros. Llega, tiene el mismo proceso, va a los vacunatorios. Hay provincias extensísimas. Se dan los turnos, se aplica la vacuna y se registra”, dijo Vizzotti.

Y precisó que “esto es un proceso sostenido, pero cuando hay un ingreso muy grande de dosis esa diferencia se agranda y a medida que se van aplicando las vacunas, la diferencia se achica. Leer el monitor público de vacunación no quiere decir que esas vacunas estén en la heladera. Hay una complejidad bien grande que hemos explicado muchas veces”.

En esa línea, agregó: “A mí me llama la atención que no se entienda porque por ahí es una estrategia para decir que las vacunas están en la heladera cuando está tan claro que no es así. Fíjense que estamos aplicando las vacunas cada vez más rápidamente. Hemos llegado a semanas con más de dos y medio de dosis aplicadas y días de más de 400.000 dosis”.

La funcionaria dijo que esto depende de un “esfuerzo enorme” del Gobierno nacional para traer las vacunas y distribuirlas rápidamente y de los gobiernos provinciales para replicar los procedimientos y aplicarlas “lo más rápido posible”.

“No hay vacunas en la heladera y quienes están esperando su primera o segunda dosis, tengan la tranquilidad que tanto el Estado nacional como cada provincia y cada vacunatorio están trabajando muchísimo para que sea lo más rápido posible”, enfatizó.

Por la corresponsalía de Buenos Aires.