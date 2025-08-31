Boca extendió su racha de triunfos en Mar del Plata, y dejó en el fondo a Aldosivi

Tercera victoria consectuvia de Boca, que se metió de lleno en los puestos de arriba de las tablas, también para la clasificación a Copa Libertadores. Venció 2 a 0 a domicilio a Aldosivi de Mar del Plata, que no puede despegarse de la zona roja del descenso, en la que compite con Talleres.

Los goles Xeneizes fueron anotados por Lautaro Di Lollo en tiempo adicionado de la primera etapa, y por Rodrigo Bataglia, a los 35 del complemento y en un corner ejecutado con maestría por Leandro Paredes, figura de la tarde.

El equipo de Miguel Russo sumó su tercer halago, en la serie que inició con la goleada en Mendoza sobre Independiente, la victoria contra Banfield en la Bombonera y ahora en Mar del Plata. Seguidilla que lo pone tercero en la Zona A del Clausura, dos puntos abajo del líder Barracas Central que suma 14.

Venció a Aldosivi, sumergido en la tabla anual en los puestos de descenso, y con una racha negativa de nueve partidos sin sumar de a tres.

CÓMO QUEDÓ BOCA EN LA CLASIFICACIÓN PARA COPA LIBERTADORES

La secuencia ganadora de Boca lo habilita a ilusionarse para pelear el título. Tercero a dos puntos del líder Barracas Central. En la próxima fecha va contra otro candidato, el Rosario Central de Ángel Di María en Arroyito, después del receso por Eliminatorias el domingo 14 de setiembre a las 17.30.

Con su triunfo en Mar del Plata, el Xeneize aparece primero en la tabla anual, con clasificación a Copa Libertadores 2026, con 45 puntos al igual que Central. Y dos más que River.