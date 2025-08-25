No se vio en TV: el gesto de Riquelme con Cavani tras el gol y la victoria de Boca

Boca le ganó 2 a 0 a Banfield por el Torneo Clausura 2025, consiguió su segunda victoria consecutiva y la mala racha parece haberse terminado. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo mostró buenos tramos de fútbol, y los goles fueron convertidos por los uruguayos Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

El gesto de Riquelme con Edinson Cavani

A pesar de algunas fragilidades defensivas, el equipo impuso su juego en La Bombonera y se llevó una victoria que lo acomoda en la tabla anual pensando en la clasificación a copas del año que viene. El presidente del club, Juan Román Riquelme, no ocultó su felicidad y cuando terminó el partido, lo llamó a Cavani, que lo atendió en medio de la cancha.

😏 ¿Y SI TE LLAMA ROMÁN? La llamada de Riquelme a Cavani tras el pitazo final en La Bombonera. ¿Qué le habrá dicho?



El ex PSG rompió una racha de 10 partidos por liga sin hacer goles y sumó su cuarto en el año en 19 partidos.

Qué le dijo Riquelme a Cavani en la llamada

Recibí una llamada de Román, contento por el triunfo, por lo personal, por el gol y porque se empiezan a ver cosas que con el tiempo estamos logrando encontrar, que es un poco esa identidad que tiene que tener este equipo”, expresó el ex delantero de la selección de Uruguay, y agregó: “Me transmitió su alegría, yo le transmití la mía también. Ahora queda recuperar tranquilo, descansar este día libre que podamos tener y volver a los entrenamientos con toda la disposición de nuevo para preparar el próximo partido el fin de semana”, relató Cavani en una entrevista con El Canal de Boca.