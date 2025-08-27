Boca superó a River en un ranking de un sitio internacional: qué otros equipos argentinos figuran

Luego del mercado de pases que se vivió en el fútbol argentino y que aún sigue para algunos equipos, Boca superó a River en un ranking y se posicionó como el equipo con más valor del plantel del país.

Boca con el plantel más caro del fútbol argentino

El primer lugar antes lo ocupaba el Millonario, pero tras la ventana de transferencias dejó de ser así. Los motivos principales son las bajas que tuvo: Franco Mastantuono, Matías Rojas, Manuel Lanzini y Santiago Simón. Por su parte, el Xeneize solo registró las salidas de Marcos Rojo y Marcelo Saracchi.

Franco Mastantuono pasó de River al Real Madrid.

El estudio está hecho por el sitio web de fútbol reconocido a nivel mundial denominado Transfermarkt y sostuvo que el plantel de Marcelo Gallardo perdió aproximadamente un 30% respecto a la temporada pasada y el de Miguel Ángel Russo se mantuvo estable, con la llegada de Leandro Paredes como figura.

El Xeneize tiene el plantel más caro del fútbol argentino.

Los 10 planteles más caros del fútbol argentino

Boca Juniors - €90,23 M (antes, €90,43 M) River Plate - €87,70 M (antes, €210,65 M) Racing Club - €82,03 M Independiente - €56,68 M Vélez Sarsfield - €50,78 M Estudiantes (LP) - €45,58 M Rosario Central - €40,15 M Talleres - €39,20 M Argentinos Juniors - €39,08 M Belgrano - €34,25 M

Cómo es la próxima fecha del fútbol argentino

El próximo viernes arranca la fecha 7 del Clausura 2025, y luego habrá un parate de una semana por las Eliminatorias Sudamericanas. Así se jugará:

Viernes 29 de agosto

19.00 Banfield – Tigre (Zona A)

19.00 Newell’s – Barracas Central (Zona A)

21.15 Instituto – Independiente (Zona B)

Sábado 30 de agosto

14.45 San Lorenzo – Huracán (Interzonal)

17.00 Central Córdoba – Estudiantes (Zona A)

17.00 Independiente Rivadavia Mza. – Argentinos Juniors (Zona A)

19.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B)

21.30 Vélez – Lanús (Zona B)

Domingo 31 de agosto

14.30 Aldosivi – Boca (Zona A)

16.45 Talleres – Deportivo Riestra (Zona B)

16.45 Defensa y Justicia – Belgrano (Zona A)

19.15 River – San Martín SJ (Zona B)

21.15 Racing – Unión (Zona A)

Lunes 1 de septiembre