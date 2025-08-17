Boca cortó el maleficio en el partido 13 y Russo volvió a sonreir: “Hay que pelear todo”

Un Boca lleno de urgencias terminó resolviendo por goleada el partido en el que necesitaba el triunfo. Un 3-0 sobre Independiente Rivadavia en Mendoza, que le trae alivio al cortar la racha negativa de 120 días sin victorias.
Fueron 12 partidos sin triunfos, la peor seguidilla en el historial de Boca. En Mendoza se impuso con las anotaciones de Ezequiel Centurión en contra, Exequiel Zeballosy Alan Velasco, estos últimos en los minutos finales del encuentro. Cortó el maleficio en le partido 13.
Boca no ganaba desde el 19 de abril pasado ante Estudiantes de La Plata por 2-0 en La Bombonera, cuando aún estaba Fernando Gago como entrenador. Ese día los goles fueron marcados por Carlos Palacios y Miguel Merentiel.
PRIMERA ALEGRÍA PARA EL DT DE BOCA
“El triunfo suma, lo vinimos a buscar, fuimos inteligentes, suma para el plantel, me alegro porque están contentos, están felices, necesitaban algo así, hay que seguir trabajando y creciendo", expresó Miguel Russo, tras su primer triunfo en el nuevo ciclo.
“No lo siento como un respaldo del plantel, nosotros venimos bien, hablando mucho, dialogando mucho, es normal y natural eso, hablamos de lo bueno y lo malo, para poder crecer, marcamos una línea para que crezcan y tengan alto nivel, esto es Boca y hay que pelear todo“, agregó.
En otro tramo de la conferencia de prensa, observó: “En Argentina hoy no tenés a un equipo que decis ‘a este le gano 5-0’, hoy fue un rival muy competitivo y con respeto. Tenemos que mejorar y elevar los niveles".
Y completó: “Ahora vendrá un partido difícil de local (contra Banfield el próximo domingo) que hay que estar preparados, en el fútbol argentino cambia todo permanentemente. Boca tiene un plantel fuerte y grande, habrá que elegir cada partido a los mejores que están”.
Russo no ganaba como técnico de Boca desde mayo de 2021, frente al The Strongest, en su ciclo anterior. Pasaron 16 partidos sin triunfos en el cargo, dentro de los 90 minutos.