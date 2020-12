La Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) avanzan en las negociaciones técnicas con la mira puesta en alcanzar un acuerdo durante el primer cuatrimestre del año que viene, que permita refinanciar la deuda de US$ 44.000 millones que mantiene el país con el organismo multilateral.

Ambas partes ratificaron que hubo “progresos” y trabajan en el marco de un diálogo constructivo, para avanzar en el entendimiento de un acuerdo que reemplace al suscripto en 2018 por la gestión macrista. El vocero del FMI, Gerry Rice, se refirió en este sentido al estado de entendimiento mutuo.”Creo que es justo decir que las autoridades y el personal técnico del FMI comparten la opinión de que abordar los desafíos de Argentina requerirá un conjunto cuidadosamente equilibrado de políticas que fomente la estabilidad, restablezca la confianza, proteja a las personas más vulnerables y establezca las bases para una política sostenible e inclusiva”, señaló.

Rice efectuó estas declaraciones a la prensa en la que fue su primera aparición luego de la celebración de la Cumbre Anual del FMI en octubre, en el marco de las tradicionales conferencias quincenales. El funcionario del Fondo agregó, en cuanto al estado de las conversaciones “en curso”, que el mismo es “muy fluido y constructivo”.

Asimismo, Rice dio la bienvenida al equipo de finanzas del ministro de Economía, Martín Guzmán, que se encuentra en Washington para mantener reuniones técnicas con miembros del staff del organismo, entre otros asuntos. Los funcionarios del Ministerio de Economía, Diego Bastourre, Ramiro Tosi y Mariano Sardi, mantienen “intercambios técnicos con el FMI sobre el programa de financiamiento”, indicaron a Télam fuentes oficiales.

Martín Guzmán, ministro de Economía (Foto: AFP) AFP

La Argentina negocia un nuevo acuerdo para refinanciar la deuda de US$ 44.000 millones contraída por el anterior Gobierno a través de un programa stand by. La propuesta del Gobierno de Alberto Fernández, que fue aceptada por el staff técnico del FMI, es negociar un acuerdo de Facilidades Extendidas, que tendrá cuatro años y medio de gracia y 10 años para repagar la totalidad del nuevo compromiso. El programa deberá pasar por el Congreso y contar con su aval, según el proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda, que ya tiene media sanción en el Senado.

Al margen de la visita de los técnicos de la Argentina al FMI,las negociaciones seguirán de manera virtual, aunque no se descarta que luego se reprograme una nueva visita presencial a la Argentina. En tanto, Rice recordó la posición el FMI sobre la Argentina, esbozada luego de la finalización de la misión que visitó el país en noviembre último, liderada por Julie Kozack, subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental; y Luis Cubeddu, jefe de Misión para el país.

”Como dijo el equipo al concluir esa visita, ha habido un buen progreso en la definición de los elementos iniciales del programa económico de Argentina”, añadió. En cuanto a los próximos pasos en las tratativas, no hay fechas establecidas aún. El funcionario del FMI negó tener “un cronograma preciso para un eventual acuerdo sobre un programa respaldado por el FMI”. ”Seguimos en estrecho contacto mientras las autoridades continúan esbozando sus planes, como dije, y trabajan para apuntalarlos con un amplio apoyo político y social”, subrayó.

También sostuvo que el staff mantiene al tanto al directorio del FMI de la evolución de las negociaciones entre el Fondo y la Argentina, aunque aclaró que “en esta etapa no hay fecha para una reunión formal de la Junta Ejecutiva”.

En este marco, Guzmán y el director por la Argentina ante el FMI, Sergio Chodos, mantuvieron un encuentro con el director de Estados Unidos ante el organismo multilateral, Mark Rosen. El encuentro, realizado el pasado martes de manera virtual, “resultó una actualización de las negociación sobre el acuerdo de parte de la Argentina”, en lo que fue “una reunión muy tranquila, en lo que resultó un diálogo muy cordial de chequeo de evolución del proceso de la negociación del acuerdo”, precisó Chodos.

El director por la Argentina ante el FMI reveló que, con Guzmán, le transmitieron a Rosen la “visión del resultado de la segunda misión del FMI” que estuvo en Buenos Aires en noviembre, para iniciar formalmente las negociaciones por un nuevo acuerdo. Durante el encuentro, Guzmán y Chodos se enteraron de que el funcionario de EEUU había mantenido ya reuniones con el staff del FMI, en la que dialogaron sobre la situación argentina y las negociaciones en pos de un nuevo acuerdo.

El fin de semana pasado el ministro Guzmán, en una entrevista con el Financial Times, estimó que el acuerdo estaría cerrado en marzo o en abril, aunque no descarta que el mismo pueda llegar antes de ese lapso.Sin embargo, aclaró que el pacto no será a las apuradas.”El aspecto más importante es hacer [el nuevo acuerdo] correctamente. Queremos avanzar a un ritmo sólido, pero necesitamos un entendimiento y una legitimidad comunes. No vamos a apurar esto”, concluyó.