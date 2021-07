Los directivos de AstraZeneca se presentarán en el Congreso de la Nación y podría significar la reunión más tensa de las que se han llevado a cabo hasta el momento desde que el Gobierno firmó contratos por vacunas.

El encuentro aún no tiene fecha pero se estima que podría ocurrir el martes próximo. No solo la oposición indagará sobre el incumplimiento del contrato por parte del Ministerio de Salud de la Nación, sino que las mismas autoridades del laboratorio están enfadadas por el allanamiento en sus oficinas de la semana pasada. Había sido ordenado por la Justicia y no se encontraron empleados, documentos ni computadoras.

La declaración oficial de AstraZeneca asegura que desde la compañía “lamentan los recientes acontecimientos relacionados con el acuerdo de compra” y agregan: “La segunda visita repentina a nuestras oficinas en la Argentina ha sido desconcertante particularmente porque hemos demostrado consistentemente nuestra disposición a colaborar con los requerimientos de las autoridades, lo cual hemos reiterado ante la Justicia tras el procedimiento realizado”.

El allanamiento buscaba documentación y computadoras que evidencien el incumplimiento de AstraZeneca. El fiscal Marijuán intenta determinar si el laboratorio sabía de antemano que no iba a poder cumplir con el contrato que firmó y cobró por adelantado más de $4.600 millones. Sin embargo, en el lugar no se encontró nada.

Llegó un vuelo proveniente de Estados Unidos con 934.200 vacunas AstraZeneca la semana pasada. (Presidencia) Presidencia | La Voz

La reunión en Diputados se iba a realizar en la última semana de junio pero debió ser suspendida debido al aislamiento de Sergio Massa por ser contacto estrecho del diputado Juan López.

Aún no es seguro que los directivos se presenten en el Congreso y por eso la oposición pide explicaciones. El gerente de Pfizer, Nicolás Vaquer y el presidente de laboratorios Richmond Marcelo Figueiras, en cuyas plantas se envasarán vacunas del componente I y II de la Sputnik V, ya se presentaron ante la Cámara Baja.

Desde el laboratorio, explicaron a TN que aún no fueron convocados pero que están a “disposición” cuando se los necesite. Por su parte, una fuente legislativa de la oposición dijo: “No sabemos cuándo se van a presentar, tampoco hay una fecha para el mecanismo COVAX. Tenemos además la promesa de que va a venir la ministra de Salud Carla Vizzotti a explicar diversas cuestiones, pero entendemos que antes debe ir al Senado”.

¿Qué preguntará la oposición?

Los representantes apuntarán contra el incumplimiento del contrato de AstraZeneca, que prometía 13.913.000 dosis para junio y más de 22 millones en total.

El programa preliminar que se expondrá en la investigación llevada adelante por el fiscal federal Guillermo Marijuán dice que se iban a entregar 2.382.000 de dosis en marzo; 4.040.000 en abril; 4.040.000 en mayo; 3.451.000 en junio y 8.518.000 en julio. Sin embargo, para junio se entregaron 7.057.900 dosis, es decir, el 50,73% de lo prometido.

Así era el cronograma que debía cumplir el laboratorio (Foto: TN.com.ar) TN

La oposición también indagará en los motivos por los que se incumplió el cronograma preliminar y la transferencia de tecnología. El principio de la vacuna se produce en argentina y luego se envía a México para ser envasado.

También esperan recibir las respuestas de las consultas enviadas a la Federación Rusa por las vacunas Sputnik V y al laboratorio chino estatal Sinopharm.

COVAX también será uno de los laboratorios indagados en el Congreso. Se trata del mecanismo que busca la distribución equitativa de vacunas entre los países que lo integran. Su director Santiago Cornejo aseguró que Argentina había rechazado recibir vacunas de Pfizer. El Gobierno lo desmintió y dijo que no podía elegir las dosis pero un documento demuestra que la Casa Rosada se inclinó inicialmente por las sueros de AstraZeneca.