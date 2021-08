El vínculo que une al Ajax con Bob Marley es eterno. La hinchada adoptó uno de sus temas más reconocidos como himno. El club sacó una camiseta en su honor.

Como el tercer uniforme del equipo de Países Bajos, adidas y Ajax se unieron con una idea revolucionaria.

A 40 años de la muerte del ícono del reggae, el club lanzó una camiseta que refleja al mundo que Marley potenció.

La nueva camiseta del Ajax, en homenaje a Bob Marley. (Twitter/@AFCAjax)

La impactante presencia del verde, amarillo y rojo se relacionan directamente con Bob y su estilo musical. En poco tiempo, la prenda fue tendencia en redes sociales y los simpatizantes del club quedaron alucinados.

El tema de Bob Marley que el Ajax adoptó como propio

Three Little Birds se estableció como un éxito mundial con la voz de Bob Marley.

Ajax lo hizo propio -así como el Liverpool adoptó You will never walk alone-.

En 2018, Ky-Mani Marley, uno de los hijos de Bob Marley, cantó con la hinchada el clásico de su padre.