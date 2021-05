El joven artista de 20 años, Joaquín Martín, oriundo de la localidad de Marull, digno de un talento musical y orgullo del pueblo del interior de Córdoba, grabó un videoclip con el líder de la banda cuartetera Q’ Lokura, Nicolás Sattler, dueño también de una productora Tono Records que aposto por el joven y que fue presentado hace una semana al mundo del cuarteto con el nombre de “El Joaco” y la canción “Adiós” que ya cuenta con muchas reproducciones en la plataforma de YouTube.

Conociendo al cantante Joaquín Martín, “El Joaco”

Vía Ansenuza, entrevistó a Joaquín y contó en primera persona cómo se fue dando el proyecto musical y parte de su trayectoria que comenzó desde muy chico con una familia de músicos y “en busca de muchos sueños, respecto a la música”.

“Canto desde que me acuerdo, desde muy chico. La primera canción no tengo idea no me acuerdo, pero hay un video de 12 0 13 años atrás cantando “Carito” en chámame que se lo cantaba a mi madrina”, dijo Joaquín.

Lo que todo comenzó como un proyecto para el colegio, después se fue haciendo rutina, con una banda de cover de Rock Nacional creada en el “2012 o 2013 con Manolo Martin, mi primo y Julián Nocetto, un amigo”, recordó.

Y agregó: “Hasta que bueno, se pone de moda todo lo que es la cumbia canchera y decidimos armar una banda”, llamada “Avanti Cumbia”.

"Avanti Cumbia", captura videoclip "Sin Compromiso" grabada en Miramar de Ansenuza, año 2017. (Foto Instagram/@Avanti.cumbia). @Avanti.cumbia

“Habíamos juntado unos pesos y compramos un Auto Pad, porque cuando entró Ramiro tocaba el güiro, tocaba un rallador de cocina con un tenedor de la madre de Cacho, así que compramos un Auto Pad, Julián tenia un tecladito, Manolo tenía su guitarra y comenzamos a probar hasta que se fueron sumando otros chicos”, mencionó risueño y con nostalgia.

La primera presentación oficial de Avanti fue en el cumpleaños de una amiga de la localidad. Cabe destacar que fue una banda que llegó a tener mucha popularidad en la zona y hasta en provincias aledañas, participando en diferentes eventos y boliches. “Lo vivimos relindo, fue una etapa hermosa, donde viajamos a provincias fuimos a Santiago del Estero, fuimos a Santa Fe y era tocar viernes y sábado, por un año por lo menos no paramos un fin de semana”, dijo.

Joaquín Martín, "El Joaco". (Foto Instagram: @Joaco_martin). Instagram @Joaco_martin

Y terminó la entrevista relatando de como fue convocado por el líder de Q’ Lokura, una de las bandas de cuarteto con más popularidad en los últimos años, y dijo: “Yo me fui a estudiar, conocí gente, conocí personas que están metidas en la música, me habla Nicolás Sattler y me dijo que había puesto una productora y me quería producir como artista, quería armar un proyecto de cuarteto así que le dije que si”.