Balnearia vivió una noche repleta de carnaval

Comparsas y carrozas desfilaron sobre la Avenida Vaca Narvaja donde vecinos y turistas se acercaron a disfrutar. El intendente Miguel Méndez aseguró que fue una noche espectacular, resultado de mucho esfuerzo. “Carnaval significa alegría, diversión y es lo que Balnearia hoy está viviendo”, expresó.

Carnavales Balnearia Foto: Municipalidad de Balnearia

La municipalidad brindó apoyo al club a través de aportes para la logística, iluminación, escenario, sonido, personal de seguridad y contratación de un espectáculo en vivo.

Además, desde hace un mes, comenzó un trabajo que se vió materializado este sábado: el paso de la comparsa Hechizo de Luna y la batucada Marinya a la órbita municipal. Esta decisión implicó el destino de fondos para la renovación de trajes y la compra de nuevos instrumentos.

Carnavales Balnearia Foto: Municipalidad de Balnearia

Méndez contó que sus hijos Ana Clara y Francisco participan de las comparsas por lo que vivió de cerca la emoción de los niños y adolescentes que participan de la actividad.

“Entendí que es una forma de expresar su arte entonces más me involucré, más me metí y más contento estoy porque esté saliendo al 100% (…) no solo es cuestión de dinero sino también de tiempo y amor que le dedicamos a los chicos”, sintetizó.

Carnavales Balnearia Foto: Municipalidad de Balnearia

Para culminar, el intendente remarcó la importancia de la colaboración entre el municipio y las instituciones. “Hemos llegado al corazón para que la gente se vuelva a involucrar en las instituciones y crea que Balnearia se saca adelante trabajando todos juntos”, manifestó.