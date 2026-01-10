Qué significado tiene que alguien se muerda la boca, según la psicología

El lenguaje no verbal es un componente fundamental de la comunicación humana, y las distintas expresiones y movimientos de la boca juegan un papel crucial en su interpretación. Desde morderse el labio hasta taparse la boca, estas señales pueden transmitir emociones, intenciones y matices que a menudo complementan o incluso contradicen las palabras habladas.

Taparse la boca es indicio de inseguridad o nerviosismo.

Qué significan las expresiones de la boca

Desde el sitio web de Weber Coaching indican que “las expresiones labiales y los micromovimientos están controlados por el cerebro límbico, que es la parte del cerebro que interviene en nuestras respuestas conductuales y emocionales. Las microexpresiones transmiten respuestas emocionales reflexivas que revelan la reacción natural de una persona, a diferencia de la reacción controlada que se produce rápidamente”.

A su vez, señala determinados gestos de la boca y lo que significa cada una:

Labios que desaparecen: cuando se observa que los labios “desaparecen” debido a que una persona los comprime o los mete en la boca, esto puede ser un indicio de duda, exageración o retención de información. Esta microexpresión puede sugerir que la persona no cree en lo que está diciendo, que está exagerando la verdad o que retiene algo importante. Además, puede reflejar estrés, nerviosismo y tensión, ya que al comprimir los labios, la persona se impide literalmente hablar.

Labios de Elvis: un lado del labio superior que se eleva hacia la nariz es una expresión asociada con el asco , según investigaciones que se remontan a Darwin. Cuando una persona muestra esta actitud, generalmente indica desacuerdo o desagrado hacia el estímulo que provoca la reacción.

Morderse los labios: la acción de morderse los labios, ya sea en el centro o hacia un lado, especialmente el labio inferior, es una microexpresión que revela estrés e incertidumbre. A veces, también se puede observar el movimiento de morderse la lengua, donde la lengua se introduce entre los dientes, usualmente hacia un lado. Aunque es menos visible, esta acción transmite un significado similar. Ambas expresiones muestran que la persona intenta contener sus sentimientos o evitar decir algo, y también pueden servir como una acción reconfortante, donde la presión física de los dientes proporciona distracción de pensamientos o emociones.

Labios fruncidos: Los labios fruncidos, que se tiran hacia adentro desde todas las direcciones, son similares a los labios apretados, pero con una tensión mayor. Esta expresión puede aparecer incluso en bebés de tan solo cuatro semanas de edad. El fruncido de labios sugiere tensión, frustración, desaprobación y enfado, ya que mantener la boca cerrada puede ser una forma de evitar expresar lo que realmente se quiere decir. Esta microexpresión a menudo se relaciona con la falta de honestidad, utilizada por quienes están evaluando sus opciones y considerando si deben mentir o decir la verdad.

Por otro lado, el Instituto Europeo de Psicología Positiva, añade otras expresiones como:

Taparse la boca: este gesto inconsciente suele indicar inseguridad o la necesidad de tranquilizarse, a menudo relacionado con el nerviosismo. En el caso de los niños muy pequeños, puede reflejar el deseo de volver a la seguridad de la figura materna, siendo un ejemplo de lenguaje no verbal que los bebés manifiestan con frecuencia.