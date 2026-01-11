Qué significa para la psicología que alguien mantenga siempre el celular en silencio

Muchas personas optan por mantener su celular en silencio para evitar que suene en momentos inadecuados. Sin embargo, los expertos advierten que esta práctica puede tener un impacto significativo en el comportamiento de los usuarios, ya que puede aumentar los niveles de angustia.

El modo 'No molestar' de los dispositivos Apple permite silenciar las notificaciones.

Qué plantea el estudio

El estudio “Sound of silence: Does Muting Notifications Reduce Phone Use?”, publicado en Science Direct, el cual plantea que los usuarios de dispositivos pasan, en promedio, cinco horas al día con el celular. Sin embargo, muchos de ellos acuden a silenciarlo o escoger la opción ‘No molestar’ (en iPhone) para evitar el sonido de las notificaciones.

De esta forma, el artículo planea responder a la incógnita de que si los usuarios, al silenciar el teléfono, se sienten menos distraídos o más preocupados. Para esto, analizaron 138 usuarios de iPhone y recolectaron datos de la herramienta Screen Time (el tiempo que transcurre una persona en el celular).

Cuáles fueron los resultados

Como resultado, los autores del estudio indicaron: “Los usuarios tienden a coger sus teléfonos y comprobar si hay mensajes con más frecuencia cuando están en modo silencioso que cuando están en modo de alerta de audio o vibración”.

Esta tendencia está más presente en las personas con un alto nivel de Miedo a Perderse Algo (FoMO, por sus siglas en inglés) y Necesidad de Pertenecer (NtB). “Silenciar las notificaciones para ellos parece ser más, en lugar de menos, angustiante psicológicamente. Nuestros hallazgos ofrecen nuevos conocimientos para comprender la relación entre las notificaciones y el uso del teléfono móvil, especialmente cómo las señales sonoras y vibratorias de las notificaciones alivian la incertidumbre de los usuarios y satisfacen sus satisfacciones informativas, sociales y de vigilancia ambiental”, indicó el estudio.

Y continuó: “Los resultados también sugieren que muchas de las soluciones actuales para el uso excesivo del teléfono móvil, como la función ‘No molestar’, pueden ser contraproducentes. Descubrimos que el tiempo frente a la pantalla y las conductas de consulta del teléfono móvil se predicen tanto por la cantidad como por la modalidad de la notificación”.