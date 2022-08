¿Cuál es la ciudad de la Patagonia en la que Sebastián Yatra sueña vivir?

Al parecer Sebastián Yatra es un fanático de Argentina, pero más de la Patagonia. “Uno queda enamorado de ese lugar, a mí me impresiona mucho el cielo. Algún día me gustaría vivir ahí”, exclamó el ex de Tini Stoessel. El músico asegura que está enamorado de Bariloche y no descarta mudarse en algún futuro para vivir allí. Relató que visitó cuando era pequeño y que nunca vio nada igual.

En un diálogo con Tele Show, Yatra habló de su futuro y ambiciones laborales y proyectos a largo plazo. Contó que tiene un gran amor por los sandwichitos de miga y expresó sus ganas de vivir en el sur argentino.

Yatra confesó que le gustaría vivir en Bariloche. Foto: Twitter

Todos los caminos conducen a Río Negro: la relación de Yatra con una modelo de General Roca

Al parecer a Sebastián Yatra le gustan las argentinas, primero Tini Stoessel y en los últimos meses lo relacionaron con la rionegrina Antonella Pauletto, influencer y modelo, también exnovia del actor Gastón Soffritti. La joven participó en uno de los videoclips del cantante y luego hubo intercambios en Instagram.