Zaira Nara posó rodeada de flores para recibir la primeravera y enamoró a todos en Instagram

Este 21 de septiembre se celebra en todo el país la llegada de la primavera, una de las estaciones favoritas del año cuando comienzan los días más cálidos y llenos de color. Zaira Nara no se lo quiso perder y protagonizó una sesión especial rodeada de flores que enamoró en las redes sociales.

La modelo cosechó miles de reacciones al posar rodeada de ramos de todos colores. Para las foto usó un conjunto de camisa color denim, con pantalón de jean y cinturón de cuero marrón chocolate.

Impuso tendencia Foto: Instagram/zaira.nara

Luego se mostró dentro de unos probadores de ropa y marcó tendencia con un atuendo en distintos tonos de verde. En ese caso eligió un trench verde militar con un pantalón haciendo juego pero un color más sútil. Las foto fueron compartidas a través de sus historias de Instagram en su perfil verificado.

Zaira Nara, angutiada por las versiones de infidelidad de su pareja, Jakob von Plessen

Zaira Nara y Jakob von Plessen se conocieron en 2015. Su relación empezó a través de llamadas y mensajes telefónicos porque él se encontraba trabajando en la sabana africana. Luego sí comenzaron las citas personalmente y el amor entre ellos se encendió de inmediato.

Posó junto a los ramos más coloridos Foto: Instagram/zaira.nara

Pero pese a estar en pareja desde hace más de siete años, padecieron recientemente fuertes rumores de crisis por una infidelidad de parte del licenciado en agronomía. “No estábamos separados, pero hubo un temblequeo”, confesó la modelo en una entrevita con “LAM”.

Protagonizó un book rodeada de flores Foto: Instagram/zaira.nara

“De mí no me molesta que se hable porque estoy expuesta y te acostumbras un poco a las balas. Pero cuando salieron a hablar de Jakob de una chica que yo conozco un montón, me pareció acorde salir a hablar porque estaba tomando una dimensión... Y dije, ‘bueno frenemos esto’”, aclaró.