Zaira Nara encendió Instagram desde la playa en ropa interior y con una remera transparente

Con más de 5.1 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram, Zaira Nara es una de las modelos más reconocidas de Argentina. En su perfil de la aplicación de Meta la hermana menor de Wanda Nara comparte diariamente contenido sobre sus viajes, looks, trabajo y momentos especiales con sus hijos.

Hace tiempo que Zaira supo cómo conquistar al público, primero empezando con trabajos por la pasarela y luego también sumándose a diferentes proyectos en la pantalla chica. Actualmente la famosa está un poco alejada del mundo del espectáculo ya estuvo rodeada por un escándalo luego de haber terminado su relación con Jakob Von Plessen.

El comunicado de Zaira Nara con el que anunció su separación. Foto: Instagram/zaira.nara

Pero eso no sería una polémica si no fuera que su relación estuvo seriamente afectada por el Wandagate y luego comenzó a rumorearse que, desde casi a principios de 2022, empezó a tener una relación paralela con Facundo Pieres, con quien ya se muestra de la mano por las calles. El polista fue exnovio de Paula Chaves y también se había dicho que la noticia no le cayó nada bien a la conductora.

Zaira Nara y Facundo Pieres, juntos en un exclusivo evento en Punta del Este. (Gentileza La Nación). Foto: La Nación

El look con el que Zaira Nara arrasó en Instagram

Sin dudas que Zaira Nara es una de las referentes de la moda actualmente y cada una de sus prendas se vuelve tendencia. Ahora, la modelo luce diferentes estilo que marcan los elegidos para este verano. En esta ocasión, la hermana de Wanda optó por una ropa interior de lencería color negra y una remera manga larga de tul, en el mismo color, con un sutil estampado y transparente.

El look de Zaira Nara que encandiló en Instagram. Foto: Instagram

Con un maquillaje muy natural, uñas blancas y pelo suelto al viento, las imágenes desde Punta del Este sumaron en pocas horas miles de Me Gusta y cientos de comentarios elogiándola. “Linda, fina y elegante. Una belleza esa cara”, “Que mujer”, “¿Cómo se puede ser tan hermosa?”, “Lindísima”, “Bellísima”, “Muy bella mujer”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus fanáticos.