Como es habitual, Yanet García cautiva a sus seguidores con una de las publicaciones que realiza. Esta vez, la ex “chica del clima” posó frente a la cámara, pero emitió un fuerte mensaje hacia Martha Higareda, quien la habría engañado cuando estaba en pareja con el youtuber Lewis Howes.

Yanet García sorprende a sus fans. Foto: Instagram/@iamyanetga

Todo comenzó cuando la mexicana quiso aconsejar a una seguidora contando su experiencia. “Acabo de terminar con mi ex y ya sale con alguien, ¿qué hago?”, expresó la usuaria de Instagram.

La actriz mexicana de cine y televisión es la actual pareja de Lewis Howis, exnovio de Yanet García. Foto: Instagram/@martha

A lo que la modelo le respondió, “Te entiendo perfectamente. Me pasó igual, terminé con mi ex y a las 2 semanas ya estaba en Tulum con Martha. Te recomiendo que te enfoque en ti y que no salgas con alguien solo para llenar el vacío. Es super importante sanar antes de empezar una relación. Yo me mudé a NY, un sueño que tenía desde pequeña”.

Yanet García furiosa en Instagram: "No seré silenciada". Foto: Instagram/@iamyanetgarcia

Al escucharla, Martha, la actual pareja de Lewis, salió a aclarar la situación y a desmentirla.

Con varias InstaStories, García arremetió contra Higareda y más tarde, publicó una foto en la que está de perfil y seria, posando frente a la cámara. “No seré silenciada”, escribió.

Sus millones de seguidores salieron a apoyarla y, como de costumbre, a elogiarla.

Dónde vive Yanet García

Luego de confirmar su ruptura amorosa con Lewis Howes, Yanet García decidió mudarse a Nueva York, en donde vive en un elegante apartamento en compañía de su mascota.