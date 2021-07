Yanet García se hizo conocida por ser “la chica del clima” en un programa de noticias de Monterrey Televisa. Desde que comenzó, cautivó rápidamente a los televidentes y ahora es una figura importante en las redes, con casi 14 millones de seguidores en Instagram.

//Mirá también: Con una trikini de animal print muy cavada, Yanet García posó desde la selva

// Instagram: @iamyanetgarcia

La actriz sorprendió a sus fanáticos con una impactante foto con un bikini negro con tiras en la espalda y una abertura en la parte trasera de la cadera.

Este tipo de trajes de baño, con estilos innovadores, ya son algo característico en ella, que a diario sorprende con conjuntos cada vez más exóticos o modernos.

En esta ocasión, la modelo posó con sus cabellos casi rojizos al vientos y con los labios pintados de rojo, frente a un paisaje paradisíaco de las playas de Nayarit, en México. Durante estos últimos días, compartió en sus historias de instagram postales de sus vacaciones, disfrutando del calor y el mar.

(Instagram/@iamyanetgarcia)

La joven mexicana se había hecho famosa cuando comenzó como presentadora del clima en un programa de noticias de Monterrey, de donde es oriunda.

Sin embargo, una vez convertida en una celebridad, se arriesgó por nuevas propuestas para hacer dinero y continuar trabajando como una figura pública.

“La televisión es una oportunidad que se me ha dado y abrazo cada oportunidad que se me ha dado. Me he preparado, aunque nunca ha sido como mi objetivo principal, ya que el mío es hacer mis propias plataformas para subir mi contenido”, contó la influencer sobre sus objetivos con su carrera mediárica.

Yanet Garcia en San Francisco (Instagram/@iamyanetgarcia)

La primera decisión que tomó que impactó a sus seguidores, fue la de abrirse una cuenta de Only Fans, donde ahora comparte contenido exclusivo y erótico a aquellos que estén dispuestos a pagar una suscripción a su canal.

Por otro lado, eligió darle otro camino a su Instagram y utilizarlo como una plataforma para difundir su estilo de vida saludable. Además de ser modelo y actriz, Yanet García se desempeña como personal trainer y “Health Coach” y ofrece sus servicios en una app de entrenamiento.