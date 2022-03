El día martes, Wanda Nara sufrió un hackeo a su cuenta de Instagram con más de 11.4 millones de seguidores y más de 6.2 mil publicaciones. Todo comenzó cuando los usuarios de la red social empezaron a notar un extraño comportamiento por parte de la mediática en su perfil, con publicaciones en referencia a Benjamín Vicuña y filtración de chats con la China Suárez. Fue de esa forma que, el rumor de hackeo comenzó a circular siendo rápidamente confirmado por un amigo de Wanda.

Finalmente, la mediática logró recuperar su tan preciada cuenta de Instagram y como celebración de ello decidió realizar un posteo a modo de chiste pero, sin perder el glamour desde ya. “🖤 No sabía lo importante que eras , hasta que te perdí una noche A- a mi mascota B-a mi anillo C-a mi cuenta de Instagram” comentaba, posando desde el piso y luciendo unas bucaneras negras y un remerón blanco diseñado por la firma de moda Balenciaga.

El look de diseño de Wanda

Previamente al hackeo, Wanda compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos luciendo un look fashionista compuesto por unas bucaneras Saint Laurent de color negro y un remerón blanco de la firma de diseño exclusiva Balenciaga. Además, podemos ver a la mediática cargar un bolso Prada con strass.

El look de diseño de Wanda Nara. Foto: Instagram/Wanda

“Yo sé que estás pensando lo mismo que yo a esta hora 🖤🦁” comentaba en la publicación Wanda, la cual vio afectada sus likes y comentarios debido al hackeo de la cuenta, contando con 233 mil corazones y estando bloqueados los últimos.

El look de diseño de Wanda Nara. Foto: Instagram/Wanda Na

Por su parte, el look de Wanda logra un equilibrio perfecto entre ser chic con sus bucaneras negras, las cuales son sello de elegancia, y un estilo urban con el remerón blanco de la marca española que resulta magistral en este tipo de outfits. Pero ambos, no estarían completos sin el bolso que sostiene la mediática el cual contrasta a la perfección con sus brillos y, el maquillaje estilo make up no make up o natural que luce.