Wanda Nara se animó a una lencería de encaje negra y el comentario de Icardi no tardó el llegar

Wanda Nara volvió a dejar a sus seguidores sin aliento con su último posteo en Instagram. En una serie de imágenes, la modelo y empresaria se muestra deslumbrante en lencería de encaje negra, demostrando una vez más su innegable elegancia y sensualidad.

Wanda la rompió en Estambul. Foto: instagram

Wanda, quien cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales, sabe cómo mantener a su audiencia intrigada con su contenido. Esta última publicación no es la excepción, ya que generó una ola de halagos de sus admiradores, así como comentarios de colegas y famosos, entre los que no pasó desapercibido el de su pareja, Mauro Icardi.

En las imágenes compartidas en su perfil de Instagram, Wanda Nara exhibe su figura en una serie de fotos en las que posa con conjuntos de lencería de encaje negro.

Wanda Nara encandiló en lencería negra Foto: Instagram

La respuesta de sus fanáticos no tardaron en llegar y en pocas horas acumuló miles de likes y cientos de comentarios. Sin embargo, el que se llevó todas las miradas fue el de Mauro Icardi, que atinó a comentar con dos emojis de globitos.

Wanda Nara encandiló en lencería negra Foto: Instagram

Le preguntaron a Wanda Nara si estaría con alguien sin dinero: ¿qué dijo?

El mundo de las redes sociales tiene sus beneficios y uno de ellos es que los fanáticos pueden estar más cerca de los famosos.

Fue por eso que uno de los seguidores de Wanda se animó a preguntarle a la exconductora de Masterchef si en caso de no estar casada con Mauro Icardi, ella estaría con una persona que no tuviera tanto dinero, pero que la amara. Una consulta que no pasó desapercibida y que la misma Wanda respondi

ó de forma tajante.

La empresaria, sin dudarlo, le respondió: “Obvio, lo único y lo más importante es el amor”. Para acompañar su mensaje, Wanda publicó una imagen editada de ella junto a un tigre de bengala blanco.